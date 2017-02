'Team Trump had intensief contact met de Russen tijdens campagne'

Het campagneteam van Donald Trump heeft vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen intensief contact gehad met de Russische inlichtingendiensten. Dat blijkt volgens The New York Times en CNN uit verschillende telefoongesprekken die de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben onderschept. Het team van Trump heeft altijd ontkend dat er tijdens de campagne contact is geweest met de Russische overheid.

De Amerikaanse inlichtingendiensten onderschepten de communicatie tussen medewerkers uit het team van Trump en de Russen in ongeveer dezelfde periode dat de diensten erachter kwamen dat Rusland probeerde de presidentsverkiezingen te beïnvloeden door computers te hacken van de Democratische Partij. In diezelfde periode was Trump opvallend lovend over de Russische president Poetin, schrijven de Amerikaanse media.

Geen bewijs

Volgens The New York Times hebben de geheime diensten onderzocht of de Trump-campagne actief samenwerkte met de Russen bij het inbreken van de computers van de Democraten. Functionarissen zeggen tegen de krant dat daar tot nu toe geen hard bewijs van is gevonden.

CNN zegt de namen te hebben van de Trump-medewerkers die geregeld contact hadden met de Russen. Dat waren onder anderen Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump, en de pas afgetreden topadviseur Michael Flynn. Manafort zegt in een reactie van niets te weten.

Wat verder opvalt is dat de contacten niet beperkt bleven tussen het campagneteam van Trump en de Russen. Ook andere niet-politieke relaties van Trump zouden vorig jaar uitgebreid contact hebben gehad met de Russen.