Trump wist al weken van gesprekken Flynn met ambassadeur

President Trump werd op 26 januari op de hoogte gebracht van de inhoud van de gesprekken die veiligheidsadviseur Flynn had met de Russische ambassadeur in de periode voor de inauguratie. Volgens woordvoerder Spicer van het Witte Huis is Trump toen meteen in actie gekomen.

Trump heeft Flynn in de afgelopen weken uitgebreid ondervraagd over de gesprekken. Uiteindelijk is Flynn gevraagd op te stappen, omdat hij het vertrouwen van Trump had geschaad, zegt de woordvoerder. Flynn maakte zijn vertrek vannacht bekend.

Misleiding

Vicepresident Pence is door Flynn in verlegenheid gebracht, doordat hij Flynn verdedigde nadat de inhoud van gesprekken met de ambassadeur naar buiten was gekomen. Zo bleek dat Flynn met de Rus sprak over de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Tegen Pence had Spicer gezegd dat de ambassadeur en hij voornamelijk over ditjes en datjes hadden gesproken. Later erkende Flynn dat hij Pence "onvoldoende heeft geïnformeerd".

Vertrouwen

Het Witte Huis stelt dat Flynn niets strafbaars heeft gedaan. Maar doordat hij vicepresident Pence heeft misleid over het contact met de Russen, brokkelde het vertrouwen van Trump in Flynn af.