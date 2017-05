Oud-FBI-baas leidt onderzoek naar banden Trump-team en Rusland

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft oud-FBI-directeur Robert Mueller benoemd als speciaal aanklager voor het onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland bij de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Ook wordt er in het onderzoek gekeken naar de banden tussen het campagne-team van Donald Trump en de Russen.

Zowel Democraten als Republikeinen hadden om een speciale aanklager gevraagd en het Openbaar Ministerie voldoet nu aan die wens. Volgens de adjunct-procureur-generaal is het in het "publieke belang" dat Mueller als buitenstaander toezicht kan houden op het onderzoek.

Trump zegt in een reactie dat hij hoopt dat de kwestie snel kan worden afgerond. "Gedegen onderzoek zal aantonen dat er geen samenzwering was tussen de campagne en een ander land."

Memo

De benoeming van Mueller komt een week na het ontslag van FBI-directeur Comey, die bezig was met een onderzoek naar de relatie van Trumps campagneteam en Rusland. Ook zou de president Comey in een memo hebben gevraagd om ermee te stoppen.

De onderzoekscommissie wil Comey volgende week verhoren over de kwestie.

Voorganger

Robert Mueller was de voorganger van Comey bij de FBI. Een week voor de aanslagen van 9/11 trad hij aan als directeur van de inlichtingendienst. Hij ging in 2013 met pensioen en is nu 72 jaar.

Mueller zegt dat hij de benoeming accepteert en dat hij zijn uiterste best zal doen om zijn taak te volbrengen.