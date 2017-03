Minister van Justitie Sessions verschoont zich van onderzoeken naar Trump

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions zal zich niet bemoeien met het onderzoek en toekomstige onderzoeken naar Russische inmenging in de presidentscampagne. Hij maakte op een persconferentie bekend dat hij zich terugtrekt om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Sessions lag sinds gisteren onder vuur omdat hij tijdens de presidentscampagne van president Trump gesprekken heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Verschillende Democratische politici eisten daarop zijn aftreden.

De minister benadrukte dat zijn verklaring bij de persconferentie niet geïnterpreteerd moet worden als bevestiging van contact met Rusland. Hij herhaalt dat hij niet heeft gelogen tijdens de hoorzitting in de Senaat voor zijn benoeming. Wel zegt hij dat het beter was geweest als hij zijn eerdere contact met de Russische ambassadeur had genoemd bij de hoorzitting.

Senator

Volgens Sessions wilde de Russische ambassadeur in september met hem spreken. Bij dit gesprek waren volgens hem twee medewerkers aanwezig. Hij zou onder meer hebben gesproken over terrorisme en Oekraïne. Volgens hem was het niet ongebruikelijk om als senator met diplomaten contact te houden.

Sessions heeft in aanloop naar de presidentsverkiezingen twee keer contact gehad met de Russische ambassadeur in Washington, maar zweeg daarover bij de hoorzitting voor zijn benoeming. Zelf zei hij later dat hij niets meer wist van de inhoud van het gesprek met de ambassadeur, maar dat er in ieder geval niets over de campagne is gezegd. Ook verklaarde dat hij als senator contact had met de Russen, niet als vertegenwoordiger van Trump.

Veiligheidsadviseur

President Trump zei voorafgaand aan de persconferentie dat hij "totaal vertrouwen" heeft in Sessions. Eerder had hij al gezegd dat hij geloofde dat Sessions niet over campagnezaken heeft gesproken met de Russen.

De berichten over verzwegen contacten met de Russen komen voor Trump op een vervelend moment. Twee weken geleden moest veiligheidsadviseur Michael Flynn opstappen omdat hij voor zijn benoeming de Amerikaanse sancties tegen Rusland had besproken met de Russische ambassadeur.