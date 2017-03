Minister VS verzweeg contact met Russen

De Amerikaanse minister Sessions van Justitie heeft in aanloop naar de presidentsverkiezingen twee keer contact gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Tijdens een hoorzitting in de Senaat vorige maand ontkende Sessions dit nog.

De Democraten zijn woest over de onthulling. De leider van de Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden vindt dat Sessions meineed heeft gepleegd en eist zijn aftreden.

Hoorzitting

Vorige maand werd Sessions gehoord in de Senaat, voor die ging stemmen over zijn benoeming als minister. Tijdens die hoorzitting werd hem onder meer gevraagd naar contacten met Russen. "Ik heb geen contact gehad met de Russen", zei Sessions toen.

Maar nu is naar buiten gekomen dat Sessions wel degelijk heeft gesproken met de Russische ambassadeur, Sergei Kisljak. Volgens de minister ging het tijdens die gesprekken niet over zaken die met de verkiezingscampagne te maken hadden.

Andere pet

Een woordvoerder van het ministerie spreekt tegen dat Sessions de senatoren tijdens de hoorzitting heeft misleid. De senatoren vroegen namelijk naar contact tussen Rusland en het Trump-kamp.

Sessions had wel contact met de Russische ambassadeur, maar dat deed hij als lid van een Senaatscommissie, niet als lid van campagneteam van Trump. Hij heeft daarom niet gelogen, aldus de woordvoerder.

Onderzoekscommissie

Het Witte Huis heeft nog niet op de berichten gereageerd. Het bericht over Sessions komt gelijktijdig met een verhaal in The New York Times, dat de regering-Obama allerlei informatie heeft achtergelaten over de contacten tussen het kamp van Trump en de Russen. Dat zou zijn gebeurd om te voorkomen dat Trump als president deze informatie zou verdonkeremanen.

Sessions heeft wel gezegd dat hij vanwege het contact met de Russen geen deel uit zal maken van de commissie die onderzoek gaat doen naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.