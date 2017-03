'Nederland leverde VS info over connectie Trump-Rusland'

Functionarissen op het Witte Huis hebben in de laatste dagen van de regering-Obama een spoor van informatie achtergelaten over de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen en over de mogelijke contacten tussen de Russen en Donald Trump.

Dat schrijft The New York Times op basis van drie anonieme bronnen. Daarbij hebben de functionarissen gebruikgemaakt van informatie die afkomstig was van Britse en Nederlandse bondgenoten, schrijft de krant verder. Die informatie ging over ontmoetingen in Europese steden van Russische functionarissen en vertrouwelingen van toen nog presidentskandidaat Donald Trump.

Kremlin

Daarnaast luisterden de Amerikaanse inlichtingendiensten gesprekken af, sommige vanuit het Kremlin in Moskou, die Russische functionarissen voerden over hun contact met Trumps medewerkers.

Volgens de krant was de actie van de Obama-getrouwen erop gericht om te voorkomen dat Trump de informatie over zijn Russische connecties zou laten verdwijnen of vernietigen als hij president zou zijn.