Omstreden Jeff Sessions benoemd tot Trumps minister van Justitie

De Senaat heeft Jeff Sessions benoemd tot de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. De Republikeinse senator uit de zuidelijke staat Alabama krijgt de post ondanks hevig verzet van Democratische zijde; zijn benoeming werd beslecht met 52 tegen 47 stemmen.

De Democraten verwijten Sessions dat hij zich te hard uitlaat over immigranten en ze vrezen dat de bescherming van de rechten van bijvoorbeeld minderheden, vrouwen en homo's bij hem niet in goede handen is.

Sessions is al langer omstreden. Enkele decennia geleden werd hem een baan als rechter geweigerd, omdat hij een zwarte advocaat zou hebben aangeduid met de racistische term 'boy'. Ook zei hij weinig moeite te hebben met de Ku Klux Klan, het racistische genootschap, "zolang ze maar geen wiet roken". Volgens Sessions wordt er een karikatuur van hem gemaakt.

Obamacare

De volgende kandidaat-minister waar de Senaat over stemt, is Tim Price. Hij is door Trump voorgedragen voor de post Volksgezondheid, een speerpunt van de nieuwe president. Onder leiding van Price moet Obamacare, de ziektekostenverzekering die door president Obama in het leven werd geroepen, ontmanteld worden.