'Trump vroeg om einde van FBI-onderzoek naar Flynn'

President Trump heeft de vorige week ontslagen FBI-topman Comey in februari gevraagd om het onderzoek naar Trumps toenmalige veiligheidsadviseur, Michael Flynn, te staken. The New York Times heeft een memo van Comey ingezien waarin staat dat Trump dat verzoek bij hem heeft neergelegd toen Comey Trump bezocht in het Witte Huis.

"Ik hoop dat je dit kunt laten varen", zou Trump letterlijk tegen Comey hebben gezegd. Ook zou de president Flynn "een goede vent" hebben genoemd, die niets fout had gedaan.

De FBI-directeur maakte direct na het gesprek met Trump aantekeningen voor zichzelf. Die zijn nu bij de krant terechtgekomen.

Rusland

Volgens The New York Times bewijst de memo van Comey dat Trump zich actief bemoeide met het FBI-onderzoek naar de banden tussen vertrouwelingen van Trump en Rusland. Flynn stapte in februari op nadat openbaar was geworden dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Comey werd op zijn beurt vorige week ontslagen door Trump. Die vond dat de FBI-baas slecht functioneerde en dat het vertrouwen in de federale politie moest worden hersteld. Critici denken dat het ontslag te maken heeft met het onderzoek naar connecties met Rusland.

'Nooit om gevraagd'

Het Witte Huis spreekt de weergave van de krant met klem tegen. "De president heeft Comey of wie dan ook nooit gevraagd om een onderzoek te beëindigen, ook niet het onderzoek naar Michael Flynn", staat in een verklaring.