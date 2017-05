'Israël was bron geheime informatie die Trump met Russen deelde'

De gevoelige informatie over Islamitische Staat die president Trump met de Russen zou hebben gedeeld, kwam van Israël. Dat schrijft The New York Times op basis van bronnen. Trump zou met het delen van de informatie een bron in gevaar hebben gebracht.

Trump deelde informatie over aanslagplannen van Islamitische Staat met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die vorige week op bezoek was in het Witte Huis. Die informatie over onder meer plannen om laptops in vliegtuigen te laten ontploffen zou dus uit Israël komen, een van de belangrijkste bondgenoten van de VS.

Hezbollah

Israël staat vijandig tegenover een belangrijke bondgenoot van Rusland, Iran. Als er inderdaad geheime informatie van Israël via Trump gedeeld is met Rusland, kan dat de relatie tussen Israël en de VS beschadigen, schrijft The New York Times. Het verhoogt ook de kans dat de informatie terechtkomt in Iran en bij de Hezbollah-beweging, die een grote bedreiging vormen voor Israël.

Israël wil volgens de krant niet bevestigen dat de informatie daarvandaan komt. De Israëlische ambassadeur in de VS heeft al verzekerd dat de samenwerking tussen de VS en Israël bij de bestrijding van terrorisme hecht blijft, schrijft The New York Times. "Israël heeft volledig vertrouwen in de samenwerking met de VS bij terrorismebestrijding en wil die relatie de komende jaren met president Trump verdiepen", zegt ambassadeur Dermer in de krant.

Het Witte Huis laat weten geen commentaar te willen geven. Een senaatscommissie die over de inlichtingendiensten gaat heeft het Witte Huis gevraagd om alle informatie over het gesprek tussen Trump en Lavrov vrij te geven. Het Witte Huis wil niet zeggen of het die informatie zal delen.

'Zeer, zeer succesvol'

President Trump zei vandaag dat zijn ontmoeting van vorige week met de Russische minister Lavrov in het Witte Huis "zeer, zeer succesvol" was en dat die zou helpen bij de strijd tegen terrorisme.

Volgende week staat een bezoek van president Trump aan Israël gepland. Hij zal onder meer joodse en christelijke heilige plaatsen bezoeken in Jeruzalem.