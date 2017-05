'VS overweegt laptopverbod voor vluchten uit Europa'

De Amerikaanse overheid overweegt om het laptopverbod, dat nu geldt voor tien vliegvelden in het Midden-Oosten, uit te breiden naar Europa. Dat melden Amerikaanse media op basis van eigen bronnen. Naar verwachting presenteert het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid donderdag een plan hierover.

Volgens de bronnen onderzoekt de overheid momenteel de voor- en nadelen van zo'n verbod. Er gaan veel vluchten uit Europa richting de VS, onder meer met zakenmensen, en voor hen kan zo'n verbod grote gevolgen hebben. Niet alleen laptops worden door het verbod getroffen, maar ook tablets, camera's en draagbare printers.

Geruchten hierover gaan al langer rond en het verbod zou ook voor het Verenigd Koninkrijk kunnen gelden, een belangrijke bondgenoot van de VS. The Guardian meldde eind april op basis van bronnen dat erover werd gesproken.

Beslissing binnen paar weken

Het is onduidelijk hoe zeker zo n verbod is en of het voor elk vliegveld geldt. Volgens de Amerikaanse omroep CBS is er wekelijks contact tussen de overheid en luchtvaartmaatschappijen over dit idee.

Het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid zegt tegen nieuwswebsite The Daily Beast dat er nog geen besluit is genomen. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zijn er in 2016 voor zover bekend 33 incidenten geweest met apparaten van passagiers. In drie gevallen ging het om problemen met laptops, in twee gevallen om tablets.

Het laptopverbod voor vluchten uit het Midden-Oosten is sinds maart van kracht. Er was geen specifieke dreiging, maar de veiligheid van de VS zou zo extra zijn gewaarborgd. De luchtvaartbranche en deskundigen hadden destijds kritiek op het verbod.