Laptopverbod op vluchten naar VS van kracht

Er mag geen elektronische apparatuur groter dan een mobieltje meer mee aan boord van sommige vluchten naar de Verenigde Staten. Het gaat om vluchten van vliegmaatschappijen uit Turkije, Marokko, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Amerikaanse media meldden al dat het verbod eraan kwam; het is om 11.00 uur Nederlandse tijd ingegaan.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verbiedt onder meer laptops, tablets, camera's en draagbare printers. Het verbod geldt niet voor personeel van de luchtvaartmaatschappijen. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven en of ze ook betrekking zullen hebben op andere landen.

Er zou geen concrete dreiging zijn naar aanleiding waarvan het verbod is ingesteld. Maar volgens autoriteiten is de veiligheid van de VS zo extra gewaarborgd. Binnenlandse Veiligheid heeft wel vernomen dat extremistische groepen geïnteresseerd zijn in aanslagen op Amerikaanse doelen. Zo'n vijftig vluchten per dag worden door de maatregel getroffen.