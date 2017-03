'Geen laptops aan boord van sommige vluchten naar VS'

De Amerikaanse overheid wil op sommige vluchten naar de VS grotere elektronische apparaten, zoals laptops, in de cabine verbieden.

Persbureau Reuters meldt dat de maatregel genomen wordt vanwege een terroristische dreiging. Om wat voor dreiging het gaat, is niet bekend. Mobieltjes mogen dan wel gewoon de cabine in, grotere apparaten moeten in het bagageruim worden ingecheckt.

Het zou gaan om vluchten van ongeveer tien maatschappijen, waaronder een aantal uit het Midden-Oosten. Alleen de landen Jordanië en Saudi-Arabië worden tot dusver genoemd, andere landen of luchtvaartmaatschappijen zijn nog niet bekend.

Het Witte Huis wil het nieuws niet bevestigen. Reuters verwacht dat de maatregel later vandaag wordt bekendgemaakt.