Senaatscommissie dwingt Flynn documenten over Rusland vrij te geven

Een speciale Senaatscommissie wil Michael Flynn, die in februari opstapte als veiligheidsadviseur van president Trump, dwingen om documenten over zijn relaties met Rusland vrij te geven. Flynn weigert die documenten af te staan en is nu door de commissie gedagvaard.

De Senaatscommissie doet onderzoek naar de mogelijke inmenging door de Russen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De commissie zegt dat Flynn eind april is verzocht om de documenten af te staan en dat hij daarop liet weten niet mee te willen werken.

Het is voor het eerst dat de Senaatscommissie gebruikmaakt van de mogelijkheid iemand te dagvaarden sinds het onderzoek naar de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Sancties

Flynn stapte op nadat bekend was geworden dat hij al voor de inauguratie van Trump contact zou hebben gehad met Rusland over de Amerikaanse sancties tegen dat land.

Het contact tussen oud-generaal Flynn en de Russen zou hebben plaatsgevonden in december. Flynn was toen nog niet werkzaam als nationale veiligheidsadviseur van Trump. Het is voor Amerikaanse burgers verboden om te onderhandelen met regeringen waar de VS een conflict mee heeft.

James Comey

De regering van Trump heeft altijd ontkend dat Rusland zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen.

Dinsdag ontsloeg Trump FBI-directeur James Comey, die het onderzoek leidde naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.