Flynn wil praten over Russen in ruil voor immuniteit

Flynn werd in januari aangesteld als topadviseur van president Trump, maar moest een maand later alweer het veld ruimen vanwege een fataal telefoontje. In december, dus voor hij nationaal veiligheidsadviseur werd, belde Flynn met de Russische ambassadeur.

Flynn zei aanvankelijk dat hij in het gesprek alleen nieuwjaarswensen had overgebracht, maar later bleek uit geluidsopnames dat er veel meer was besproken. De twee hadden het onder meer over de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Omdat het gesprek plaatsvond voordat Flynn in functie was, is wat hij deed strafbaar. Het is namelijk verboden voor burgers om diplomatiek contact te hebben met ambassadeurs. De positie van Flynn was onhoudbaar geworden en hij moest opstappen.