Hoe het bindend studieadvies steeds dwingender werd

Er was dan ook heel wat kritiek. Studenten bleken inderdaad in hun eerste jaar een stuk sneller te studeren. Daarna kwam er een 'post-bsa-dip', waarin het tempo een stuk relaxter werd. Ook was het de vraag of falers in het eerste jaar echt een verkeerde studiekeuze hadden gemaakt, of dat ze gewoon opstartproblemen hadden.

De Universiteit Leiden was in 1997 de eerste die eerstejaars een bsa-norm oplegde, toen nog de helft van het aantal studiepunten. Heel langzaam volgden andere universiteiten. Rond 2010 gingen de laatste onderwijsinstellingen overstag: het bindend studieadvies bleek bij nader inzien een manier het rendement op opleidingen te verhogen.

Bij de meeste hogescholen en universiteiten is het nu gebruikelijk dat je in je eerste jaar zo'n 45 van de 60 studiepunten haalt, maar er zitten ook heel wat opleidingen boven dat getal, zoals je ziet in onderstaande infographics: