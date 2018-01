Studenten procederen tegen 'onterechte' studiepunteneis Erasmus Universiteit

Op kamers, elke dag pizza en naar de kroeg: studeren is een feest. Maar je moet ook je vakken halen. Veel eerstejaars moeten een minimaal aantal studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar: het bindend studieadvies, of kort: BSA.

Onderwijsinstellingen mogen de norm voor zo'n positief advies zelf bepalen. In de wet staat dat dat advies niet per se bindend hoeft te zijn, maar veel instellingen sturen studenten met te weinig punten vaak toch weg.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam is er daar één van. Sinds 2012 moeten studenten daar in het eerste jaar alle 60 punten halen om te mogen blijven. Alle vakken dus. Bij de meeste opleidingen zijn 40 tot 45 studiepunten vereist, zo'n driekwart van de vakken.

Die strenge normering in Rotterdam is onredelijk en in strijd met de wet, vindt Lars Klappe, voorzitter van het Studentenrechtsbureau. En dus slepen ze de universiteit voor de onderwijsrechter. "Je kan niet van iemand zeggen dat diegene ongeschikt is als hij of zij vijf studiepunten mist."