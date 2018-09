Coalitie verdeeld over verlagen studiedruk eerstejaars, hoger onderwijs tegen

Verbaasd

"Wij vinden het geen goed plan", zegt Bart Pierik van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). "Het is een heel nieuw plan, we zijn er nogal verbaasd over."

Hij wijst erop dat het bindend studieadvies is ingevoerd op verzoek van de politiek. "Om recht te doen aan de maatschappelijke wens dat mensen die studeren dat ook in een zeker tempo doen en afstuderen." Volgens Pierik werkt het systeem ook. "De afgelopen jaren zijn er flinke stappen vooruit gezet met het verhogen van het studiesucces. Minder uitvallers, meer studenten op de goede plek. Die beweging omdraaien lijkt ons niet de goede weg."

Bovendien verhoog je de druk op de universiteiten, zegt Pierik. "Het is niet in het belang van de student om heel lang door te gaan met een opleiding die niet bij je past. Het kost ook een hoop geld. Ook voor de andere studenten in de groep is het vervelend als het ambitieniveau verlaagd wordt."