'Met Trump aan de macht kan situatie in Gaza nog erger worden'

De verkiezingswinst van Donald Trump is met gejuich ontvangen in Israël. Veel Israëliërs hopen dat hij hun land helpt de oorlogen met Hamas en Hezbollah te winnen.

Maar wat zijn precies Trumps plannen met het Midden-Oosten? Hij zegt te strijden voor "duurzame vrede" daar, en belooft dat die "snel" komt. Maar hoe, daarover tast vrijwel iedereen in het duister.

Experts houden hun hart vast: in het slechtste geval staat Amerika toe dat de Israëlische premier Netanyahu nog meer zijn eigen gang gaat. Oftewel: minder belemmeringen om Hamas en Hezbollah aan te vallen. De situatie in Gaza kan dan nog schrijnender worden dan die al is.

Niemand pleit meer voor een staakt-het-vuren en vrijlating van de gijzelaars. Yossi Mekelman

De liefde tussen Trump en Israël bloeide op in zijn eerste termijn als president. Hij erkende Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Amerikaanse ambassade daarnaartoe te verplaatsen. Tot afschuw van de Palestijnen: zij claimen delen van die stad en zien de ambassadeverhuizing als provocatie.

Ook erkende Trump bezet gebied als Israëlisch territorium. Israël was daar zo dankbaar voor dat ze een dorp naar de Amerikaanse president vernoemden: Ramat Trump.

De grote vraag is in hoeverre Trump zijn bondgenoot Benjamin Netanyahu oorlogsrestricties oplegt. De Israëlische premier trekt de laatste tijd steeds meer zijn eigen plan. Deze week ontsloeg hij zijn defensieminister Yoav Gallant. Dat was de enige minister die Netanyahu nog wel eens tegensprak, zegt de Israëlische hoogleraar internationale betrekkingen Yossi Mekelman.

"Niemand pleit meer voor een staakt-het-vuren en vrijlating van de gijzelaars. De enige overweging om niet tot een staakt-het-vuren te komen, is binnenlandse politiek, zegt Gallant. Het zijn geen diplomatieke of militaire overwegingen. Het is puur wat Netanyahu wil."

Slecht nieuws voor Gaza

Israël is voor de oorlogen met Hamas en Hezbollah afhankelijk van Amerikaanse steun, zowel financieel als materieel. Die steun zal Trump zeker blijven geven, denkt strategisch analist Haroon Sheikh.

Het zou hem niet verbazen als de oorlogsmachine van Netanyahu nog harder gaat draaien. "Waar de huidige Amerikaanse regering probeert Israël nog een beetje terug te drukken, zal Trump Israël waarschijnlijk een behoorlijk fiat geven."

Slecht nieuws dus voor de Gazanen die in tijden van hongersnood nog altijd massaal op de vlucht zijn voor Israëlische bommen. Ook zij hoorden dat Trump vrede beloofde in het Midden-Oosten. Maar volgens Mekelman moeten ze zich niet rijk rekenen nu hij daadwerkelijk is verkozen.

"Palestijnen zeggen dat Biden niets voor ze deed, niet ijverde voor vredesonderhandelingen. Ik snap dus dat ze Biden liever zien vertrekken. Maar heb niet de illusie dat de situatie niet erger kan worden. Het kán helaas nog erger worden."

Trump wil "duurzame" vrede Hoewel Trump bekendstaat om zijn slogan 'America first', beloofde hij in zijn verkiezingscampagne ook meermaals oorlogen op andere plekken in de wereld te beëindigen. Zoals die tussen Rusland en Oekraïne. Over de situatie in het Midden-Oosten zei hij vorige maand nog dat hij vrede wil. "Maar wel duurzame vrede. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat die er komt, en snel ook."

Hoe waardevol zijn Trumps woorden over vrede in het Midden-Oosten? Oud-Amerikacorrespondent Casper Thomas vindt het moeilijk inschatten. "Het is en blijft onduidelijk wat precies Trumps vredesplan is. Ik ben heel benieuwd."

Experts Mekelman en Sheikh vrezen dat Trumps verkiezing leidt tot nog meer bloedvergieten, maar Thomas ziet dat anders. Hij zegt dat er "geen Netanyahu-vriendelijkere" Amerikaanse president te bedenken is dan de huidige: Joe Biden. "Zijn regering heeft Netanyahu geen enkele belemmering opgelegd. Dus heel strikt genomen kan het óf hetzelfde blijven, óf er kunnen meer belemmeringen komen voor Israël."

De vraag is of Trump zó graag zijn verkiezingsbelofte wil inlossen - vrede in het Midden-Oosten - dat hij zijn goede vriend Netanyahu onder druk gaat zetten. "De tijd zal het leren", zegt Mekelman. "Maar of je Trump nou mag of niet: als hij ergens toe besluit, steekt hij al zijn energie erin."