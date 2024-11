EPA Protest tegen het ontslag van defensieminister Gallant

NOS Nieuws • vandaag, 22:17 Netanyahu ontslaat minister Gallant op moment dat Israël op meerdere fronten actief is

Premier Netanyahu van Israël heeft minister Gallant van Defensie ontslagen. Volgens hem zijn er te veel verschillen van inzicht tussen hen beiden over de strategie in de militaire conflicten waarin Israël is verwikkeld. Netanyahu zegt dat hij het vertrouwen in de strategieën van zijn minister is kwijtgeraakt.

Minister Israël Katz van Buitenlandse Zaken is tot de nieuwe minister van Defensie benoemd. Gideon Saar wordt zijn opvolger op Buitenlandse Zaken. Katz is lid van de Likudpartij van Netanyahu, Saar was dat ook, maar heeft inmiddels een eigen partij opgericht.

Katz heeft laten weten dat het terughalen van de gijzelaars zijn belangrijkste missie wordt.

Het bericht van het ontslag van Gallant leidde onmiddellijk tot demonstraties in het hele land.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza lagen Netanyahu en Gallant geregeld met elkaar overhoop over de te volgen strategie voor het vergelden van de aanval van Hamas. Volgens Netanyahu was er ook een vertrouwensbreuk ontstaan en is een crisis niet bevorderlijk voor de voortgang van de operaties.

Verwijdering

Netanyahu zegt dat hij nog heeft geprobeerd de meningsverschillen te overbruggen, maar ze werden steeds groter en kwamen ook in de openbaarheid. "Erger nog, ook de vijand kwam het te weten en onze vijanden genoten ervan en deden er hun voordeel mee", aldus de premier.

Gallant heeft volgens hem ook verklaringen uitgegeven en acties ondernomen die tegen de beslissingen van het kabinet ingingen. In een reactie daarop zei Gallant dat de veiligheid van Israël voor eens en altijd zijn missie is.

De aanhoudende openlijke meningsverschillen weerspiegelen een verdere verwijdering tussen de rechtse coalitie en het leger. Het leger was lange tijd voor een deal die een eind zou maken aan de gevechten, waardoor de gijzelaars die Hamas vasthoudt zouden kunnen vrijkomen.

Precair moment

Het besluit van Netanyahu komt op het moment dat Israël niet alleen verwikkeld is in de strijd met Hamas, maar ook met terreurbeweging Hezbollah in Libanon en een escalatie met Iran dreigt. Dat land kan elk moment een vergeldingsaanval uitvoeren voor de aanvallen van Israël op delen van de hoofdstad Teheran.

Politieke manoeuvres van Netanyahu Volgens verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv lijkt het besluit van Netanyahu te maken te hebben met wat hij altijd doet: critici buitenspel zetten en politieke manoeuvres uitvoeren om aan de macht te blijven. "Voor de verschillende oorlogen die Israël voert is het een ongelukkig moment. Katz is als minister van Buitenlandse Zaken wel op de hoogte van de verschillende dossiers, maar zal zich toch moeten inwerken. Ook de soldaten aan het front zullen zich afvragen wat er aan de hand is en op de Israëlische televisie wordt openlijk de vraag gesteld wat belangrijker is: de veiligheid van Israël of het politieke overleven van Netanyahu. Voor de Palestijnen in Gaza zal er niet zoveel veranderen. Gallant was ondanks de meningsverschillen met Netanyahu bepaald geen vredesduif. Niet voor niets heeft de aanklager van het Internationaal Strafhof om de arrestatie van zowel Netanyahu als Gallant gevraagd. Het hof moet daar nog wel over besluiten."

Al voor de Gaza-oorlog, in maart vorig jaar, ontsloeg Netanyahu Gallant een keer, toen die zich in een toespraak kritisch had uitgelaten over voorgestelde hervormingen van de rechtspraak. Dat leidde tot grote protesten, waarna president Herzog de regering opriep de wetsvoorstellen in te trekken. Netanyahu trok daarop het ontslag van Gallant in.

Oppositiegroeperingen riepen ook vanavond meteen op tot massaal protest en een algemene staking. Volgens vertegenwoordigers van de familie van de gijzelaars is het ontslag van Gallant een "voortzetting van de pogingen om een deal over de gijzelaars te torpederen". Ze roepen de nieuwe defensieminister Katz op om te beloven dat hij er alles aan zal doen om een einde te maken aan de oorlog en de gijzelaars terug te halen.

0:35 Protesten in Israël na ontslag minister Gallant

Oppositieleider Lapid zegt in een reactie dat Israël is aangeland bij "de krankzinnigste gebeurtenis in de geschiedenis van het land". Hij vraagt zich af wat de familie van de gijzelaars wel niet moet denken. "Dat dit het is? Dat hun geliefden voor dood worden achtergelaten, omdat hun premier alleen maar met politiek overleven bezig is?"

In het hele land wordt inmiddels gedemonstreerd tegen het ontslag van Gallant. Zo is in Tel Aviv een belangrijke verkeersader door de stad geblokkeerd. Bij het werkverblijf van Netanyahu in Jeruzalem staan zo'n duizend demonstranten.