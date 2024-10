AFP Verwoesting in de Libanese stad Baalbek na een Israëlische luchtaanval

NOS Nieuws • vandaag, 09:26 Gesprekken over wapenstilstand Libanon, gevechten gaan onverminderd door

Een maand na het begin van de grondoorlog in Libanon gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah onverminderd door. Vandaag arriveren Amerikaanse bemiddelaars in Israël om te praten over een staakt-het-vuren. Het is voor het eerst dat er serieuze gesprekken zijn over een einde aan de oorlog in Libanon, maar deskundigen temperen de verwachtingen.

Naim Qassem, die deze week de leiding over de militante beweging Hezbollah overnam, zei gisteren in zijn eerste toespraak dat hij de oorlogsplannen van zijn voorganger wil voortzetten. "We zullen niet smeken om een wapenstilstand. Als Israël de agressie stopt, zullen we akkoord gaan, maar alleen onder voorwaarden die voor ons acceptabel zijn."

Volgens Israëlische media is de regering van premier Netanyahu deze week ook bij elkaar gekomen om mogelijkheden voor een staakt-het-vuren te bespreken. "Er zijn gesprekken, maar het zal tijd kosten", zei minister Eli Cohen gisteren op de Israëlische radio.

Israël rukt op

Intussen woedt de oorlog in Libanon in alle hevigheid. Enkele uren nadat Israël gisteren een evacuatiebevel had uitgegeven voor de stad Baalbek in het noordoosten van Libanon, vielen de eerste bommen op de stad. Daarbij zijn onder andere brandstofdepots geraakt. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldde negentien doden, onder wie elf vrouwen. Tienduizenden Libanezen uit Baalbek en omgeving zijn op de vlucht geslagen.

Het Israëlische leger rukt op in het zuiden van Libanon, richting de stad Khiam. Rondom de stad vinden vuurgevechten plaats tussen Hezbollah en Israël, melden Libanese media.

In het noorden van Israël klonk het luchtalarm gisteren bijna een uur onafgebroken vanwege drone-aanvallen van Hezbollah. Een man van 70 raakte gewond bij een raketaanval. Hezbollah vuurt dagelijks meer dan honderd raketten en drones af op Israël. Deze komen vooral in het noorden terecht of worden daar uit de lucht geschoten. Ook sjiitische groepen in Irak vuren dagelijks drones af op Israël.

Staakt-het-vuren

De Israëlische nieuwszender Kan 11 heeft gisteravond een Amerikaans voorstel voor een wapenstilstand van twee maanden gepubliceerd. Israël zou binnen een week de troepen moeten terugtrekken uit Libanon, de VS zou daarop toezien.

Het voorstel reflecteert afspraken die zijn vastgelegd - maar niet uitgevoerd - in VN-resolutie 1701. Die resolutie maakte een einde aan de laatste Israëlische invasie in Libanon in 2006 en is erop gericht de vrede in het gebied te bewaren.

Israël zou nu ook eisen dat het opnieuw mag ingrijpen zodra het zich bedreigd voelt door Hezbollah. Voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif zegt dat je dan in een discussie belandt over de betekenis van dreiging: "Wat is zelfbescherming en wat niet? Israël zou hiermee in feite een vrijbrief hebben om opnieuw Libanon binnen te vallen. Ik verwacht niet dat de VN-Veiligheidsraad dit toelaat."

Hoewel zowel Hezbollah als Israël een staakt-het-vuren niet direct lijkt af te wijzen, verwacht De Kruif niet dat er snel een akkoord komt. "Het is moeilijk vast te stellen wanneer Netanyahu vindt dat het klaar is in Libanon. Hij weet dat hij Hezbollah niet helemaal kan uitschakelen. Israël is er dus vooral op gebrand Hezbollah dusdanig te verzwakken in de grensregio dat ze zich daar niet kunnen herbewapenen. Maar wanneer dat punt is bereikt, is onduidelijk."

De Kruif denkt dat er geen grote beslissingen zullen worden genomen tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, volgende week. "Tot die tijd zijn het vooral veel woorden, veel verwachtingen, weinig daden."

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr: "Libanezen snakken naar een einde aan het geweld maar hier heerst wel het gevoel: eerst zien dan geloven. Het afgelopen jaar heeft iedereen hier natuurlijk ook naar Gaza gekeken. Dat stemt niet erg hoopvol en er zijn natuurlijk ook vragen. Mocht het lukken met een wapenstilstand, wie zal er dan op toezien dat dit alles ook daadwerkelijk gebeurt? Want dit is grotendeels gebaseerd op een oud plan, namelijk VN-resolutie 1701. Alleen is lang niet alles daadwerkelijk geïmplementeerd. Zal die bereidheid er nu dan wel zijn?"

Israël-correspondent Sander van Hoorn: "Er wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar er is nog geen duidelijkheid over het wat, hoe en wanneer. Israël heeft de laatste weken veel tunnels, opslagplaatsen en lanceerinstallaties van Hezbollah in het grensgebied vernietigd. Op een gegeven moment probeert men hier uit te stralen: het is veilig genoeg voor Israëliërs die zijn geëvacueerd uit het noorden om terug te keren. Maar dat kan alleen als je er zeker van bent dat Hezbollah zich niet zal herbewapenen in het zuiden van Libanon."