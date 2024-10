Nieuwsuur Bed-bad-broodopvang in Rotterdam

vandaag, 19:19 Rotterdam worstelt met sluiting opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

De stad Rotterdam gaat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere personen zonder geldige verblijfsvergunning stoppen. Het kabinet stopt met de financiering van die zogenaamde bed-bad-broodregeling. Het is een van de maatregelen die Nederland onaantrekkelijk moeten maken voor migranten.

Veel gemeenten waar de opvang bestaat, zijn bang dat een kwetsbare groep op straat zal belanden en dat de overlast alleen maar zal toenemen. De meeste gemeenten hebben daarom besloten dat ze de opvang zelf gaan betalen. Maar in Rotterdam zullen 45 personen uit de zogeheten Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) - zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet - na 1 januari op straat staan.

Coalitieakkoord

Dat Rotterdam de opvang niet wil verlengen, komt omdat de huidige coalitie van Leefbaar, VVD, D66 en Denk eerder in het coalitieakkoord liet vastleggen dat de opvang niet zou worden voortgezet zonder financiering uit Den Haag. De verantwoordelijke wethouder Faouzi Achbar (Denk) betreurt de sluiting weliswaar, maar voelt zich gebonden aan het Rotterdamse coalitieakkoord. "Het is goed dat we het debat hierover voeren, maar het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor deze opvang."

Raadslid Simon Ceulemans, fractievoorzitter Leefbaar, verdedigt de sluiting. "We zijn voorstander van sluiting en hebben de afspraak in het coalitieakkoord weten te krijgen. Wij vinden dat het Nederlandse asielbeleid veel te royaal is. Wie geen recht heeft op een verblijfsvergunning moet weg."

Kwetsbare vrouwen

In de opvang in Rotterdam, beheerd door het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), zijn nu vooral kwetsbare vrouwen ondergebracht. "Deze mensen kunnen geen kant op. Het is de laatste plek in Rotterdam waar ze terechtkunnen en nu moet die dicht. Dan hebben we dus een probleem", zegt Maarten Goezinnen, coördinator van de stichting ROS.

Deze Surinaamse vrouw vluchtte naar Nederland omdat ze in Suriname door haar man werd mishandeld. Een vrouw uit Singapore, die al vijftig jaar niet in haar thuisland is geweest en wordt opgevangen in Rotterdam, vreest dat ze op straat zal belanden. "Ik kan er niet van slapen":

1:31 'Wat ik in Suriname meemaakte, gebeurde hier ook weer'

De opvang in Rotterdam was nooit vrijblijvend. Wie er een bed wil, moet actief meerwerken aan terugkeer of een nieuwe aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Het is stichting ROS gelukt om een klein aantal mensen weer naar het thuisland te begeleiden.

'Beetje dom'

De coalitiepartij die het meeste worstelt met de sluiting van de opvang is D66. Op een druk bezochte ledenvergadering in Rotterdam lieten leden onlangs hun ongenoegen blijken. De achterban begrijpt niet dat de partij heeft getekend voor de sluiting van de opvang. Sommigen willen er zelfs de coalitie in Rotterdam voor laten klappen. "Om niet medeplichtig te zijn aan dit beleid", zegt D66-lid Wiechert de Wolf.

Op navraag van Nieuwsuur blijkt dat D66 de afspraak in het coalitieakkoord mede heeft ondertekend omdat "niemand verwachtte dat de regering de financiering zou beëindigen", aldus fractievoorzitter Agnes Maassen (D66). Ze noemt de beslissing om de passage over de sluiting van de LVV-opvang in Rotterdam mede te ondertekenen "een beetje dom".