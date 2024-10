ANP/HH De bed-bad-brood-opvang in Groningen

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 22:28 Rotterdam stopt met bed-bad-broodregeling en voorziet problemen

Rotterdam stopt vanaf komend jaar met de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zo staat in een brief van het Rotterdamse college. Minister Faber (Asiel en Migratie) maakte eerder al bekend dat de opvang van deze groep via de zogenoemde bed-bad-brood-regeling volgend jaar niet meer wordt gefinancierd.

In de stad worden uitgeprocedeerde vreemdelingen nu nog op sobere wijze opgevangen om te voorkomen dat ze op straat gaan zwerven en voor overlast zorgen. De coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk hadden twee jaar geleden al afgesproken dat de regeling alleen zou worden verlengd als het Rijk daar geld voor geeft, maar dat is binnenkort dus niet meer het geval.

De Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), zoals de opvang officieel heet, wordt ook in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen aangeboden. De eerste twee gemeenten hebben aangegeven dat ze de regeling zelf gaan financieren. Eindhoven en Groningen beraden zich nog op eventuele oplossingen.

Op straat

Op dit moment maken in Rotterdam zo'n 45 personen gebruik van de bed-bad-brood-regeling. Nu de opvang stopt, is de verwachting dat zo'n 15 van hen de komende maanden vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst, schrijft het college. Bij 5 anderen moet dat via een terugkeerregeling ook kunnen lukken.

Voor zo'n 10 mensen is de situatie zo complex dat er momenteel geen oplossing is. Dit komt onder meer doordat ze last hebben van ernstige lichamelijke klachten of een verslaving hebben. Als deze personen niet meer worden opgevangen, leidt dit volgens het college tot "zeer inhumane situaties" met een "grote kans" op overlijden.

De overige uitgeprocedeerde asielzoekers dreigen vanaf 1 januari op straat te belanden. "Zij zullen hun weg zoeken in hun netwerk, in een andere stad of mogelijk op straat belanden wat tot overlast kan leiden", valt te lezen in de brief.

'Verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk'

Bij het stadsbestuur leven zorgen over de gevolgen voor zowel de uitgeprocedeerde asielzoekers als inwoners van de gemeente zodra de opvang stopt. "We willen niet dat deze mensen zomaar op straat komen", zegt verantwoordelijk wethouder Achbar (Denk).

Hij wil dat het Rijk met een gepaste oplossing komt. "We dringen aan bij het Rijk door te zeggen: let op, als de financiering stopt, dan betekent dat automatisch dat die mensen op straat terechtkomen", zegt Achbar. "Dat gaat voor de nodige zorg- en veiligheidsvragen zorgen."

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Rotterdam de opvang zelf zal financieren. "Die verantwoordelijkheid ligt in essentie bij het Rijk", zegt hij.