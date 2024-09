Faber schrapt financiering 'bed-bad-brood', gemeenten vrezen overlast en onveiligheid

Minister Faber (Asiel) stopt op 1 januari volgend jaar met het financieren van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Op X laat ze weten dat ze daarover overleg heeft gehad met de gemeenten die nu nog zo'n 'bed-bad-brood-opvang' hebben. "Ik zet in op terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang", schrijft ze.

Maar volgens Faber (PVV) zijn het mensen die "al lang hadden moeten vertrekken", omdat ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. "Ze hoeven ook helemaal niet op straat te zwerven, want als ze meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst willen we ze ook nog daarbij helpen."

In het hoofdlijnenakkoord heeft de nieuwe coalitie al afgesproken dat de bijdrage aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), zoals de opvang officieel heet, zou worden beëindigd. Nu is dus duidelijk dat die op 1 januari al stopt.

"De minister zet in op terugkeer van mensen waarvan de asielaanvraag is afgewezen. Maar om uiteenlopende redenen lukt het de minister lang niet altijd mensen te laten terugkeren", laat een woordvoerder weten. "In de ogen van de VNG is het dan aan de minister om voor deze mensen een passende oplossing te vinden."