ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:17 VNG bezorgd over asielplannen nieuw kabinet, asiel-voorzitter stapt op

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de asielplannen van het aankomende kabinet. Het nieuwe kabinet wil inzetten op een streng asielbeleid. Zo is het plan om de spreidingswet in te trekken en statushouders geen voorrang meer te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Op het jaarcongres, dat vandaag en morgen plaatsvindt, stemmen de VNG-leden over een resolutie waarin het kabinet wordt opgeroepen om de problemen niet af te schuiven op gemeenten. In de resolutie staat dat het intrekken van de spreidingswet leidt tot een groter tekort aan opvangplekken. Dat zou gevolgen hebben voor de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid, participatie, integratie, volksgezondheid en de solidariteit tussen gemeenten.

"Wij willen niet dat we weer in de ellende komen", zegt Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en bestuurslid van de VNG in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat we niet weten waar we aan toe zijn, dat er mensen op straat moeten slapen, dat we geen instrumenten hebben om asielzoekers of mensen met een status goed te kunnen huisvesten. Dat gaat ten koste van de veiligheid op straat."

Niet zomaar afschaffen

Spies wijst erop dat er vorig jaar op het jaarcongres met een grote meerderheid door gemeentes werd ingestemd met de spreidingswet, waarmee gemeenten naar draagkracht asielplekken moeten organiseren. "Daarmee zagen wij perspectief om uit die crisis te komen omdat iedere gemeente zijn eigen bijdrage moest gaan leveren."

Nu het voornemen is om de wet terug te draaien, rijst bij de VNG de vraag: hoe moet het verder met de opvang van asielzoekers? "Ons pleidooi is om niet nu te beginnen met het afschaffen van die wet voordat we een alternatief hebben", zegt Spies.

Ook andere asielplannen van het nieuwe kabinet zijn reden tot zorg voor de VNG. "We hebben een wettelijke taakstelling, bijvoorbeeld voor het huisvesten van statushouders, mensen die permanent in Nederland mogen blijven." Op dit moment zitten er volgens Spies zo'n 19.000 statushouders op asielplekken. "Als we deze mensen niet meer met voorrang mogen huisvesten, dan leidt dat tot heel veel extra druk op de asielplekken."

Asiel-voorzitter stapt op

Ondertussen is de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink per direct opgestapt als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waarin de PVV zit.

Groot Wassink zegt tegen Het Parool dat het gaat om een persoonlijke grens. Hij noemt de PVV een "extreemrechtse partij" die een bedreiging vormt voor de democratische orde en de rechtsstaat. De afgelopen jaren had Groot Wassink een grote rol in de zoektocht naar noodopvangplekken voor asielzoekers.

Liesbeth Spies noemt het aftreden van Rutger Groot Wassink een persoonlijk besluit. Groot Wassink heeft volgens haar aangegeven dat hij actief wil blijven binnen de VNG. "We zetten de samenwerking op een andere manier voort", aldus Spies.

Ze voegt daaraan toe dat de VNG de hand uitsteekt en zoekt naar samenwerking, "ook met dit kabinet".