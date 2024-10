ANP Premier Schoof op de persconferentie over nieuwe asielmaatregelen

NOS Nieuws • vandaag, 14:36 • Aangepast vandaag, 15:28 Kabinet wil zo snel mogelijk asielwet, 'opvang moet tijdelijk zijn'

Het kabinet komt "zo snel mogelijk" met een nieuwe wet voor extra asielmaatregelen. Dat schrijft premier Schoof in een Kamerbrief waarin hij de deze week gemaakte afspraken over het asielbeleid toelicht.

Belangrijke punten in de zogenoemde 'Asielnoodmaatregelenwet' zijn het terugsturen van Syriërs naar nog te bepalen veilige gebieden van hun land en de inzet van grenscontroles, vanaf eind november. Ook worden gemeenten niet meer verplicht om vluchtelingen op te vangen en komt er "sobere voorzieningen".

Ook worden asielvergunningen nog maar drie jaar geldig, in plaats van vijf jaar. "Dan groeit het besef van tijdelijkheid", zei premier Schoof op zijn wekelijkse persconferentie. "Het is logisch als men terugkeert als het veilig is in het land van herkomst". Schoof doet geen uitspraken over exacte getallen. "Ik ga niet op elke maatregel cijfers leggen. De instroom gaat omlaag en de uitstroom omhoog."

Direct

De maatregelen komen in de plaats van het omstreden staatsnoodrecht, waarop aanvankelijk werd aangestuurd. Volgens het kabinet zit Nederland in een "asielcrisis" en moet er direct en met urgentie "ingezet worden op een breed pakket aan maatregelen" om de druk op de asielketen te ontlasten en de instroom te beperken.

Woensdag lekte al een deal uit tussen de coalitiepartijen PVV en NSC. Deze twee partijen waren het niet eens over het staatsnoodrecht, omdat NSC van mening was dat er geen juridische redenen waren om een asielwet niet aan het parlement voor te leggen. Met premier Schoof bedachten beide partijen een alternatief en werd een kabinetscrisis afgewend, omdat PVV-leider Wilders bereid bleek te zijn om van zijn oorspronkelijke plan af te zien.

Afgezwakt

Nadat vannacht na meer dan acht uur praten de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord hadden bereikt, stemde vanmorgen de ministerraad er mee in.

Uit de brief die premier Schoof nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de deal van woensdag op een aantal punten is afgezwakt. Het voorstel voor een acceptatieplicht bij sobere asielvoorzieningen is verdwenen. Ook stond in de eerste deal dat Syriërs teruggestuurd konden worden naar "gebieden die feitelijk veilig zijn". Nu staat er "gebieden die feitelijk veilig zijn om naar terug te keren", dus teruggestuurde vluchtelingen moeten er wel een bestaan kunnen opbouwen.

Of er gebieden in Syrië veilig zijn, wordt door ambtenaren van Buitenlandse Zaken nu beoordeeld. De conclusies uit het ambtsbericht worden aan het eind van het jaar verwacht. Schoof vindt dat er sprake is van een humaan asielbeleid. "Ik zou niet weten waarom dat niet het geval zou zijn."

Extra asielmaatregelen uit de 'Asielnoodmaatregelenwet' Grenscontroles per eind november

Gemeenten niet meer verplichten tot huisvesting statushouders;

Statushouders worden ondergebracht in 'sobere doorstroomlocaties', die worden opgezet door de overheid en gemeenten;

Terugsturen Syriërs naar veilige gebieden, ook Syriërs die al een tijdelijke verblijfsvergunning hebben;

Geen asielvergunning geven aan Syriërs uit die veilige gebieden;

Asielvergunning 3 jaar geldig, in plaats van 5;

Beperken hervestiging in VN-verband tot maximaal 200 mensen per jaar.

Deze asielmaatregelen waren al bekend: Afschaffen asielvergunning voor onbepaalde tijd;

Spreidingswet intrekken;

50 tot 100 nieuwe cellen voor vreemdelingenbewaring;

Dwangsom bij te laat reageren op vreemdelingenprocedure afschaffen;

Mogelijk maken om een asielzoeker ongewenst te verklaren wanneer deze is veroordeeld;

Asielprocedure verkorten en versoberen.