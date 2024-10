ANP VVD-fractievoorzitter Yesilgöz telefoneert in het Catshuis tijdens het overleg

NOS Nieuws • vandaag, 01:18 • Aangepast vandaag, 02:17 Akkoord PVV, VVD, NSC en BBB over 'asieldeal', vandaag presentatie

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben onder leiding van premier Schoof op het Catshuis een akkoord bereikt over de asielmaatregelen. "We zijn eruit", zegt PVV-leider Wilders op X. "Het was een hele mooie avond, wij kunnen ermee leven", zei BBB-fractievoorzitter Van der Plas tegen de wachtende journalisten.

VVD-fractievoorzitter Yesilgöz zei bij het naar buiten lopen: "We hadden wat met elkaar te bespreken maar ik ben blij dat we eruit zijn." Het overleg tussen de coalitiepartijen duurde ruim 8 uur. Op vragen waar het dan zo lang over ging, wilde Yesilgöz geen antwoord geven. "Alles kunt u morgen lezen, als het in de ministerraad is behandeld."

Ook waarnemend fractievoorzitter Van Vroonhoven van NSC wilde niet zeggen of er aan de uitgelekte plannen van woensdag nog veel veranderd is. "Daar kan ik nu niets over zeggen, jullie zullen het morgen zien."

Spreidingswet

Bronnen zeggen tegen de NOS dat rond de spreidingswet en woningen voor statushouders duidelijkere afspraken zijn gemaakt.

Vooral de VVD vroeg zich af of bepaalde maatregelen voor gemeenten wel uitvoerbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld over het snel afschaffen van de spreidingswet. Met deze wet zijn alle gemeenten verplicht om een aantal asielzoekers op te vangen. Het snel afschaffen lost voor veel gemeenten echter niets op zolang het aantal asielzoekers hetzelfde blijft. Dit kan voor bepaalde gemeenten die wel asielzoekers willen opvangen juist voor extra druk zorgen, vreest de VVD.

En het afschaffen van de plicht voor gemeenten om voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) woonruimte te regelen kan ook voor problemen zorgen, klinkt het daar. De 'evenwichtige' verdeling over het land valt dan immers weg, terwijl de toestroom van mensen zonder huisvesting hetzelfde blijft. De Rijksoverheid moet dan wel klaar zijn om de huisvestingstaken van gemeenten te kunnen overnemen.

Daarom is besloten dat het wetsvoorstel om de spreidingswet af te schaffen tegelijk moet worden ingediend met de wetvoorstellen die de toestroom van asielzoekers moeten verminderen. Dit zou de bezwaren van gemeenten moeten wegnemen. Het kabinet gaat de voorstellen nog dit jaar indienen, is de bedoeling,

Vandaag in de ministerraad

Vandaag wordt de 'asieldeal', waar de vier partijen het dus over eens zijn, besproken in de ministerraad. Daarna zal het kabinet de plannen bekendmaken en er vragen over beantwoorden.

PVV-leider Wilders en waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven hadden eerder deze week hun grootste verschillen weten te overbruggen. Gisteravond moesten zij hun gezamenlijke voorstel aan de andere twee partijen uitleggen.

Daarvoor kwamen de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB bij elkaar op het Catshuis om met premier Schoof te overleggen. VVD en BBB hadden nog veel vragen, zeiden Yesilgöz en Van der Plas bij aankomst.

De 'asieldeal' is voor het grootste gedeelte een uitwerking van afspraken die de vier partijen al maakten in het coalitieakkoord. Maar er zijn ook wat nieuwe afspraken, en die riepen mogelijk vragen op.

Drie jaar

Die nieuwe afspraken gaan over het mogelijk veilig verklaren van regio's in Syrië en het daardoor kunnen afwijzen en terugsturen van Syrische asielzoekers. Ook nieuw is dat toekomstige verblijfsvergunningen maximaal drie jaar geldig zullen zijn. Daarnaast wordt de spreidingswet mogelijk nog dit jaar ingetrokken. En de taakstelling voor gemeenten om statushouders een huis aan te bieden vervalt.

Wilders heeft om de deal mogelijk te maken zijn grote wens opgegeven om maatregelen via het noodrecht in te voeren. Die hadden snel genomen kunnen worden omdat de Tweede en Eerste Kamer dan pas achteraf over de maatregelen kunnen stemmen. Nu gaat alles via 'gewone' wetgeving en moeten de beide Kamers eerst akkoord gaan.

Er is al veel kritiek te horen van belangenorganisaties en gemeenten. Morgen moet blijken wat het kabinet de komende maanden in gang gaat zetten. Dat er een strenger asielbeleid wordt voorbereid dan er nu geldt in Nederland, staat vast.