ANP Minister Faber voor de vergadering van het kabinet

NOS Nieuws • vandaag, 11:37 • Aangepast vandaag, 13:48 Na coalitiepartijen ook kabinet akkoord met asielpakket

Ook het kabinet staat achter de maatregelen die de coalitiepartijen vannacht afspraken over het asielbeleid. Dat heeft minister Faber van Asiel gezegd na de vergadering van het kabinet. Ze zei heel blij te zijn.

Faber wilde niet veel zeggen over de inhoud van het pakket. Het kabinet stuurt vanmiddag een brief naar de Tweede Kamer en premier Schoof geeft een toelichting in zijn persconferentie. Faber zei zowel voor als na de vergadering van het kabinet dat ze het strengste asielbeleid ooit wil voeren en dat ze aan de slag gaat om de afspraken van vannacht uit te werken.

Dat dat niet via noodrecht gebeurt, zoals Faber aanvankelijk wilde, deert haar niet: "Of het nou linksom of rechtsom gebeurt: het gaat om het doel om grip te krijgen op migratie."

Uitermark: normale wetsprocedure

Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken, van wie bekend is dat ze zeer kritisch over het noodrecht dacht, zei na de vergadering dat het pakket goede mogelijkheden biedt om de doelen van het kabinet te bereiken. Ze noemde daarbij onder meer vermindering van de instroom en het oplossen van de problemen in de crisisopvang. Ze benadrukte dat het pakket zal worden uitgewerkt "via een normale wetsprocedure".

PVV en NSC gingen in grote lijnen woensdag al akkoord met de afspraken die onder leiding van premier Schoof werden gemaakt. En ook de andere regeringspartijen VVD en BBB konden zich er (met wat aanpassingen) in vinden, bleek na een urenlang overleg, dat vannacht eindigde.

Ook vicepremiers blij

Ook andere leden van het kabinet reageerden opgelucht. Volgens PVV-vicepremier Agema snakt Nederland naar maatregelen. En haar VVD-collega Hermans zei blij te zijn dat het na intensieve gesprekken gelukt is om afspraken te maken over het naar beneden brengen van het aantal mensen dat naar Nederland komt.

NSC-vicepremier Van Hijum zei dat nooit ter discussie heeft gestaan dat er een streng asielbeleid moet worden gevoerd, met een stevig pakket aan maatregelen: "Ik ben oprecht blij dat we deze stap nu kunnen zetten."

BBB-vicepremier Keijzer benadrukte dat het kabinet "in grote eensgezindheid" over de plannen heeft gesproken. Ze benadrukte dat de ministers het vandaag snel eens waren.