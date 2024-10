Kabinet-Schoof was al bijna gevallen, ultieme lijmpoging redde coalitie

Politiek verslaggever Arjan Noorlander:

Deze nacht ging niet alleen over emoties, maar ook over grote politieke verschillen tussen de vier coalitiepartijen. Het kabinet was toen pas net een dikke maand bezig en toch was het einde plots al in zicht.

Sindsdien draaien de coalitiepartijen om elkaar heen. Er is huivering om met elkaar in gesprek te gaan over de politieke hangijzers omdat men vreest weer in eenzelfde situatie terecht te komen.

Dat verklaart mede dat het aanpakken van de asielmigratie nu zo stroef verloopt in deze coalitie. Men koopt vooral tijd om nieuwe ruis en problemen nog even te voorkomen.