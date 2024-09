Bronnen Den Haag: oud zeer partijleiders zorgt voor problemen in kabinet

Politiek duider Arjan Noorlander:

"Binnen het kabinet is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de onderlinge relaties. Er waren sessies op het Catshuis, bijvoorbeeld over wat er op je afkomt als minister, er is een familiedag geweest en een barbecue. Je merkt dat daar de onderlinge verbondenheid is toegenomen. De vier fractieleiders hebben dat niet gedaan. Zij zijn min of meer met chagrijn de vakantie in gegaan en kwamen afgelopen donderdag met al hun frustraties weer bij elkaar. Dat leidde tot een hele lange nacht en aan het einde lag er een begroting die nauwelijks veranderd was.

Het conflict die nacht ging dus ook niet om de inhoud, maar om wie er de baas is, wie elkaar wat gunt. Ministers hebben dat deze zomer overwonnen, de politiek leiders niet. Het gevoel dat leeft in Den Haag, is dat als dit kabinet in de problemen komt, dat door de partijleiders komt.

Als oplossing voor de strubbelingen hebben de partijleiders besloten een oude traditie nieuw leven in te blazen: voortaan komen ze elke dinsdagochtend bij elkaar om onderlinge plooien glad te strijken. Die traditie is ooit afgeschaft omdat het een zweem had van achterkamertjespolitiek, maar ze realiseren zich nu dat ze meer moeten overleggen met elkaar."