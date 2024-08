Schoof over nachtelijk begrotingsoverleg: ook tiende procent gaat om harde euro's

Premier Schoof vindt dat "er goed geluisterd is naar elkaar". Dat zei hij vanmorgen voor de vergadering van het kabinet. Hij kreeg de vraag waarom het overleg tussen de top van het kabinet en de vier coalitiepartijen over de begroting vannacht zo lang heeft geduurd .

"The devil is in the details. Een tiende van een procent klinkt in koopkrachtplaatjes als niet relevant, maar dat gaat gewoon om harde euro's in de portemonnee van mensen", onderstreepte Schoof.