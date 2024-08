ANP NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt bij het ministerie van Financiën

NOS Nieuws • gisteren, 23:40 Kabinet en coalitiepartijen dicht bij akkoord over plannen Prinsjesdag

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben woensdagavond drie uur overlegd op het ministerie van Financiën over de begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Details zijn niet bekend, maar duidelijk is dat het kabinet nog niet iedereen tevreden heeft weten te stellen.

NSC-fractievoorzitter Omtzigt wil vooral een stevige aanpak van armoede. "Ik ga er even op kauwen", zei hij na afloop. "Voordat ze mij tevreden hebben moet er heel wat gebeuren, dat weet u."

De gesprekken gaan over de inkomsten en uitgaven van de overheid voor volgend jaar en de gevolgen daarvan voor burgers en bedrijven. Die plannen worden op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. Het kabinet wil de volledige steun van de vier partijen om een Kamermeerderheid voor de plannen te hebben.

Mensen gaan erop vooruit

Eerder vandaag liet premier Schoof weten dat "mensen er volgend jaar op vooruit gaan". Daar blijft hij bij, al is dat niet eenvoudig met ook financiële tegenvallers. "Het is ingewikkelde materie. De fractievoorzitters hebben dat op zich moeten laten inwerken. Achter alle cijfers zitten mensen. Maar ik heb geconstateerd dat we in grote lijnen steun hebben."

De vier coalitiepartijen benadrukken dat het anders gaat dan bij andere kabinetten: er is meer afstand tussen de fracties in de Tweede Kamer en het kabinet. Het is hun bedoeling minder vooraf 'in achterkamertjes' af te spreken. Niet daar, maar tijdens debatten in de Tweede Kamer worden de echte besluiten genomen, zo wil met name NSC-leider Omtzigt.

Wat ligt er op tafel? In mei maakten PVV, VVD, NSC en BBB, die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, afspraken over wat zij voor Nederland willen. Die afspraken staan in wat zij het Hoofdlijnenakkoord noemen, ook al zijn sommige afspraken gedetailleerd opgeschreven. Het akkoord kreeg de naam Hoop, lef en trots en telt 26 pagina's. De afspraken gaan over bestaanszekerheid en koopkracht, asiel en migratie, wonen en infrastructuur en landbouw en natuur. Het kabinet legt nu de laatste hand aan de uitwerking van dat akkoord, inclusief wat dat financieel betekent voor de begroting van de overheid. Die plannen worden bekendgemaakt op Prinsjesdag. Lees hier meer over het coalitieakkoord.

Op de vraag of de vier partijen nu niet toch stiekem aan het onderhandelen zijn met het kabinet over hun eigen wensen, reageerden zij ontkennend. Zij noemden het bijpraten en luisteren.

"Ik kom aanhoren wat de minister-president en zijn kabinet hebben gedaan met de begroting", zei Omtzigt bij het binnenlopen. "Ik kom luisteren waar het kabinet mee gekomen is", zei VVD-fractievoorzitter Yesilgöz.

Toch lieten de fractieleiders weten nu al te kijken of zij het eens kunnen worden met de plannen van het kabinet. En dat vindt premier Schoof ook een belangrijke voorwaarde. "We hebben goede gesprekken gehad, in een goede sfeer. We zijn vol goede moed dat we eruit gaan komen."

Nog niet alles is af

Kamerlid Vermeer van BBB, de rechterhand van fractievoorzitter Van der Plas, zegt tevreden te zijn omdat de begroting in lijn is met de coalitieafspraken van de vier partijen. "Maar nog niet alles is af en daar gaat kabinet morgen mee aan de slag."

Ook VVD-fractievoorzitter Yesilgöz houdt het kabinet naar eigen zeggen aan de afspraken die de vier regeringspartijen hebben gemaakt. "De werkende Nederlander moet erop vooruitgaan en ondernemers moeten wat terugzien. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord. Daar zal ik het op toetsen, dat is wat we hebben afgesproken."

PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas kwamen het ministerie binnen via een beveiligde ingang. Zij konden niet over de gesprekken worden geïnterviewd.

Donderdag bespreekt het kabinet de op- en aanmerkingen van de vier fractievoorzitters en volgt een tweede 'bijpraatronde'.