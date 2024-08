Premier Schoof over begroting: mensen gaan erop vooruit

Premier Schoof blijft erbij dat mensen er volgend jaar op vooruit gaan. Het kabinet sprak ook vandaag over de begroting en Schoof zei voor de vergadering dat hij ervan overtuigd is dat de hoofdpunten uit het 'hoofdlijnenakkoord' van PVV, VVD, NSC en BBB kunnen worden gerealiseerd.

Kort na de presentatie van de plannen, in mei, berekende het Centraal Planbureau dat de koopkracht van huishoudens iets stijgt. En in de recente 'augustusraming' van het CPB wordt gesproken van een koopkrachtstijging die "aanzienlijk hoger" is dan bij een eerdere raming.