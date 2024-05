CPB: koopkrachtplusje door plannen PVV, NSC, VVD en BBB, maar haalbaarheid onzeker

De koopkracht van huishoudens gaat er door de plannen in het hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen de komende vier jaar iets op vooruit. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na een doorrekening van de plannen .

De koopkracht zou bij ongewijzigd beleid met 0,6 procent per jaar stijgen, en door de plannen van BBB, PVV, NSC en VVD komt daar 0,2 procentpunt extra per jaar bij. De armoede neemt door de plannen ietsje minder toe dan zonder de plannen.

Om de doorrekening was gevraagd door oppositiepartijen, die bij sommige voorgenomen bezuinigingen vraagtekens plaatsten over de haalbaarheid en een beeld van het geheel wilden hebben.

'Asielmaatregelen onzeker'

Het CPB waarschuwt verder dat het niet zeker is of de maatregelen die de vier partijen willen nemen om de instroom van asielzoekers te beperken wel zo werken ze hopen.

Die daling met 10 procent -die een bezuiniging van 700 miljoen zou opleveren- is volgens het CPB "met grote onzekerheid omgeven". Afhankelijk van de uitwerking kunnen de maatregelen ook gepaard gaan met juridische risico's.

Morgen debatteert de Kamer over de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB.

Politiek Verslaggever Xander van der Wulp: "In principe ziet het Centraal Planbureau dus een goede basis voor een stabiel kabinet, maar wel met onzekerheden over de haalbaarheid van de plannen omdat sommige berekeningen op aannames moesten gemaakt worden.

Vragen zijn er bijvoorbeeld of een asielstroom van tien procent minder wel haalbaar is en of de bezuinigingen op de rijksambtenaren wel haalbaar zijn.