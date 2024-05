ANP Wilders maakt het akkoord bekend aan de pers

NOS Nieuws • vandaag, 16:28 • Aangepast vandaag, 16:52 PVV, VVD, NSC en BBB bereiken akkoord, moeten nog verder praten over premier

De formerende partijen in Den Haag zijn eruit. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten. PVV-leider Wilders kwam naar buiten met de mededeling dat de vier partijen een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten.

Dat zal nu worden voorgelegd aan de Tweede Kamerfracties van deze partijen. Pas als die het met de tekst eens zijn, is er sprake van een definitief akkoord, zei Wilders.

Beoogde premier nog niet bekend

Over de beoogde formateur en beoogde minister-president is nog niets bekend. Wilders zei dat de partijen het daar wel over hebben gehad, maar dat ze dat gesprek "op een later moment zullen voortzetten". De laatste dagen zingt de naam van oud-minister Ronald Plasterk rond in politiek Den Haag.

Het is niet duidelijk waarom de partijen het nog niet eens zijn over de premier. Ook de andere partijleiders wilden niet ingaan op de vraag wie Mark Rutte gaat opvolgen. "Ik laat de woordvoering daarover aan de heer Wilders", zei NSC-leider Omtzigt.

Bekijk hier hoe Wilders bekendmaakte dat er een onderhandelaarsakkoord is:

0:59 Wilders: 'Onderhandelaarsakkoord bereikt, over premierskandidaat praten we later'

BBB-leider Van der Plas noemde het "heel mooi voor Nederland" dat er een onderhandelaarsakkoord is: "Ik feliciteer het land."

VVD-leider Yesilgöz zei dat er belangrijke laatste stappen zijn gezet. Volgens haar verliepen de laatste gesprekken in een goede sfeer, maar moest er nog tijd worden genomen. "Je zet toch de kaders voor een toekomstige regering."

Yesilgöz gaat het akkoord nu eerst met de fractie bespreken. "Bij de VVD duurt dat altijd wel lang; we gaan het eerst goed lezen en met elkaar praten, dus het kan wel laat worden."

De informateurs Van Zwol en Dijkgraaf zullen in ieder geval vandaag hun eindverslag inleveren bij Kamervoorzitter Bosma. Volgende week volgt dan het Kamerdebat over het akkoord en over de benoeming van een formateur.

Volg de laatste ontwikkelingen in het formatieblog.

Vannacht lieten de partijen al weten heel ver te zijn. "We hebben een basis tot samenwerking gevonden en met die basis hebben we voldoende vertrouwen", zo omschreef Omtzigt het. Vanmorgen om 10.00 uur gingen de onderhandelaars verder en werd dus ook gesproken over de nieuwe premier.

Over wat er in het akkoord staat is nog vrijwel niets bekend. Wel is duidelijk dat het gaat over bijvoorbeeld strenger asielbeleid, bestaanszekerheid, meer woningen en de toekomst van de landbouw en visserij.

Ministersploeg

De nieuwe premier krijgt een belangrijke taak bij het samenstellen van zijn ministersploeg. Die komt, meer dan bij voorgaande kabinetten, los te staan van de Tweede Kamerfracties van de vier partijen, zo is de bedoeling. Dat wil zeggen dat zij ook naar andere Kamermeerderheden dan die van hun eigen partijen op zoek mogen.

De ministers moeten op hun beleidsterrein de hoofdlijnen uit het regeerakkoord nog verder uitwerken naar uitvoerbare maatregelen. Ook moeten zij onderling het geld verdelen dat voor dat beleid kan worden uitgetrokken. Dan pas is sprake van een definitief regeerakkoord. Het kan zijn dat de ministers lid zijn van een van de vier partijen, maar dat is geen vereiste.

Bordesscène

Dit hele proces zal naar verwachting nog weken in beslag nemen. De bordesscène met koning Willem-Alexander zal dus nog even op zich laten wachten.

De presentatie van het coalitieakkoord door de vier partijen zal live te volgen zijn op NPO1, NPO Radio 1, NOS.nl en NPO Politiek en Nieuws. Het tijdstip is nog niet bekend.