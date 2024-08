ANP Winkelend publiek in het centrum van Groningen

NOS Nieuws • vandaag, 13:00 Planbureau: minder armoede en groeiende economie, maar begrotingstekort loopt op

Het aantal mensen in armoede daalt dit en komend jaar. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe raming. In 2023 leefde 4,6 procent van de bevolking onder de armoedegrens. In 2025 is dat naar verwachting 4,1 procent.

Ook de armoede onder kinderen gaat omlaag, van 5,8 procent in 2023 naar 4,6 procent in 2025. In de jaren na 2025 loopt de armoede wel weer licht op, verwacht het CPB.

In de raming zijn maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet meegenomen, voor zover ze duidelijk genoeg waren. Dat leidt ook tot de conclusie dat de koopkracht van veel mensen waarschijnlijk toeneemt. "De koopkracht in 2025 is duidelijk hoger dan bij de vorige raming als gevolg van de lastenverlichting uit het hoofdlijnenakkoord", schrijft het CPB.

Begrotingstekort stijgt

Tegenover minder armoede en meer koopkracht staat wel een stijgend begrotingstekort, doordat de overheidsuitgaven harder stijgen dan de inkomsten. Daarmee komt het tekort in de buurt van het door de EU gestelde maximum van 3 procent, zegt het CPB. "Daarmee bestaat de kans dat bij toekomstige tegenvallers noodgedwongen plotseling bezuinigd moet worden."

Door het stijgende tekort gaat ook de overheidsschuld omhoog. Als er niks aan gedaan wordt, stijgt de schuld in 2034 tot boven de EU-norm van 60 procent van het bruto binnenlands product. "De overheidsschuld bevindt zich op een laag niveau, maar zet wel een stijgend pad in dat op enig moment moet worden bijgebogen", vindt het CPB.

NOS

Na een tijd waarin de economie amper groeide, trekt die groei dit en volgend jaar weer wat aan. Hogere lonen en een aantrekkende wereldhandel zorgen voor een gematigde groei van 0,6 procent dit jaar en 1,6 procent volgend jaar.

Prinsjesdag

De raming is verschenen een maand voor Prinsjesdag en heeft dus ook niet meegenomen wat de effecten zijn van maatregelen die op Prinsjesdag worden aangekondigd. De augustusraming van het CPB vormt op die manier de basis voor de onderhandelingen in de aanloop naar Prinsjesdag.

Zo werden in het verleden bijvoorbeeld nog bepaalde toeslagen verhoogd, zodat de koopkracht van sommige groepen verbeterde. Met Prinsjesdag komt het Centraal Planbureau dan met een nieuwe raming, waarin de Prinsjesdagmaatregelen wel zijn meegenomen.