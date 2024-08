anp Premier Schoof op zijn persconferentie

NOS Nieuws • vandaag, 16:21 Schoof over begroting: misschien pijnlijke keuzes nodig

Premier Schoof houdt er rekening mee dat het kabinet misschien af en toe "pijnlijke keuzes" moet maken bij de begroting voor volgend jaar. Naar aanleiding van de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau zei hij dat Nederland er economisch goed voor lijkt te staan. Maar hij wees er ook op dat volgens het CPB de overheidsfinanciën op termijn verslechteren.

Over de cijfers van het CPB zei hij verder: "Ik ben niet negatief, maar ik doe ook geen dansje." De komende weken bereidt het kabinet de begroting voor en Schoof verwacht "best wel stevige besprekingen". Hij erkende dat er ook geld op de plank is blijven liggen en dat dat misschien kan helpen bij het opstellen van de begroting.

Heinen: tegenvallers gewoon dekken

Minister Heinen van Financiën benadrukte in zijn reactie op de cijfers van het CPB vooral het oplopen van het begrotingstekort en de schuld: "We gaan nu in kaart brengen wat de gevolgen zijn van deze cijfers."

Hij wees erop dat hij ook te kampen heeft met tegenvallers, al noemde hij het positief dat er geen nieuwe bij zijn gekomen. Tegenvallers zijn onder meer de compensatie die de staat aan vermogenden moet bieden die te veel belasting hebben betaald en het extra geld dat wordt uitgetrokken voor de toeslagenaffaire.

Op de vraag of er nieuwe bezuinigingen nodig zijn, antwoordde Heinen dat het kabinet tegenvallers gewoon moet dekken en dat het een tijd is waarin niet alles kan. De marges zijn heel klein, zei de minister. "Als ik dat allemaal laat lopen, zien de cijfers van het CPB er natuurlijk anders uit. We moeten matigen en een beetje voorzichtig zijn met uitgeven. Liever wat minder, om te voorkomen dat de belastingen moeten stijgen of dat we rekeningen naar de toekomst doorschuiven."

Beljaarts: geen lastenverzwaringen voor bedrijven

Volgens minister Beljaarts van Economische Zaken geven de cijfers van het CPB een mooi beeld. Hij herhaalde dat er wat hem betreft geen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven moeten komen.: "We moeten het eerst verdienen, en dat gebeurt voor het grootste gedeelte in het bedrijfsleven."

Zijn collega Van Hijum van Sociale Zaken noemde het plezierig om te zien dat de economie aantrekt. Maar ook volgens hem zijn daarmee de onderliggende problemen niet weg. Hij onderstreepte dat het kabinet zich nog moet buigen over maatregelen voor "een evenwichtige ontwikkeling van de koopkracht". Het gaat daarbij onder meer om aanpassingen van belastingen en toeslagen.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Dat het goed gaat met de economie is misschien een klein beetje wind in de rug van het nieuwe kabinet, dat net aan een heel moeilijke klus gaat beginnen. De cijfers van het CPB betekenen niet dat ze geen problemen hebben. Het begrotingstekort loopt wat op en bezuinigingen dreigen nog steeds. Verder moeten ze wat doen aan een aantal tegenvallers die er al waren. De komende weken zal het kabinet vaak bij elkaar zitten om te praten over de begroting voor volgend jaar. En bezuinigingen zijn dus niet uitgesloten."

