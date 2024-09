Onenigheid coalitie over belangrijke thema's, nog geen oplossing in zicht

Politiek duider Arjan Noorlander:

"De onenigheid tussen de partijen gaat over de verdeling van de kroonjuwelen. Voor de PVV is dat migratie en voor de BBB is dat landbouw. Een coalitie kan alleen functioneren als je de minister de ruimte geeft om die kroonjuwelen tot wasdom te laten komen. Maar wie openen de aanval op de ministers van deze dossiers? De coalitiegenoten. Dat was nou ook weer niet de bedoeling van dit extraparlementaire kabinet.

Daar komt bij dat de coalitieleiders in de Tweede Kamer nauwelijks met elkaar praten, laat staan dat ze hun politieke verschillen aan het oplossen zijn. Dan zou je zeggen: er is een premier die daar sturing aan geeft, maar premier Schoof is apolitiek en zegt: laat de politieke problemen maar bij de politieke partijen. Na een maand lijkt dit kabinet dus al vast te lopen op de belangrijkste punten in het regeerprogramma."