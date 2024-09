ANP Een zwangere vrouw wordt ingeënt tegen kinkhoest

vandaag, 17:01 Primeur in Den Haag: verloskundige vaccineert zwangere vrouwen tegen kinkhoest

Verloskundigen in Den Haag vaccineren vanaf vandaag zwangere vrouwen in hun praktijken tegen kinkhoest. Zij hopen daarmee de vaccinatiegraad, die in de stad fors lager ligt dan in andere delen van het land, omhoog te brengen. Het is voor het eerst dat verloskundigen deze taak op zich nemen.

De lage vaccinatiegraad tegen infectieziektes als kinkhoest, de mazelen en rodehond is een landelijke zorg. Vorig jaar zakte de vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep (baby's en peuters tot 2 jaar) voor het eerst in decennia tot onder de 90 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet een vaccinatiegraad van 95 procent als noodzakelijk om infectieziektes helemaal te elimineren.

In Den Haag haalt geen enkele wijk de 90 procent. In de Schilderswijk is de vaccinatiegraad voor BMR (bof, mazelen, rodehond) voor schoolgaande kinderen gezakt naar 50 procent. In de wijk Groente- en Fruitmarkt zelfs 45 procent. Dat is volgens de gemeente extra zorgwekkend omdat dat stadsdelen zijn waar veel kinderen opgroeien.

Kinkhoest

Dit jaar laaide de infectieziekte kinkhoest weer op, die voor baby's extra gevaarlijk is. Zes baby's en één volwassene overleden dit jaar al aan kinkhoest, terwijl er gemiddeld maximaal twee mensen per jaar aan kinkhoest overlijden. De laatste keer dat er zo veel mensen overleden aan kinkhoest, was in 1962.

De gemeente startte daarom vandaag met een pilot waarbij verloskundigen aanstaande moeders gaan vaccineren tegen kinkhoest. Zwangere vrouwen die zich willen laten inenten tegen kinkhoest moeten daarvoor nu nog zelf een afspraak maken bij de Jeugdgezondheidszorg. Door de prik bij de verloskundige aan te bieden, hopen de organisaties dat de drempel voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren lager wordt.

Sla de carrousel over Nieuwsuur De vaccinatiegraad voor DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B) in Den Haag per wijk

Nieuwsuur De vaccinatiegraad voor BMR in Den Haag per wijk

"Pasgeborenen zijn het meest kwetsbaar voor kinkhoest", zegt Jeanne-Marie Hament, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. "Dus als je je kindje de beste bescherming wil geven, laat je je eerst vaccineren tijdens de zwangerschap. Dan is je kind meteen vanaf de geboorte beschermd en jij zelf ook. Daarna kan je kind vanaf drie maanden de rest van de vaccinaties krijgen, waar ook kinkhoest bij zit."

De pilot in Den Haag wordt uitgevoerd door vijf verloskundigenpraktijken in de wijken waar de nood het hoogst is. Het is een samenwerking tussen de Verloskundigen Zorggroep Haaglanden, GGD Haaglanden en de gemeente. Zwangere vrouwen krijgen na 22 weken zwangerschap voorlichting van de verloskundige over de kinkhoestvaccinatie. Daarna kunnen ze ter plekke een prik krijgen.

Zehra Koylu werkt bij een verloskundigepraktijk met locaties in de wijken Transvaal, Loosduinen, Escamp en Bohemen, waar de vaccinatiegraad laag is. Zij wijt dat met name aan onwetendheid bij ouders en aan desinformatie over vaccineren. Daarnaast lopen verloskundigen vaak tegen een taalbarrière aan. "In deze wijken wonen veel mensen uit Turkije, Bulgarije, Griekenland en Azerbaijan. Zij spreken of begrijpen een beetje Turks. Ik spreek zelf ook Turks, dus ik kan hen op weg helpen door informatie te delen."

Middelbare scholen

Naast de vaccinatiecampagne bij verloskundigen, kunnen leerlingen op de middelbare school in Den Haag binnenkort ook vaccinaties laten zetten die ze nog niet hebben gehad. Ook start deze maand de campagne 'Laagdrempelig voorlichten en vaccineren' om inwoners te informeren over het belang van vaccineren.

Volgens wethouder Onderwijs en Jeugd Hilbert Bredemeijer (CDA) is de urgentie bij het kabinet ver te zoeken: "Het kabinet kan niet anders dan erkennen dat de situatie totaal uit de hand is gelopen. Deze cijfers zijn onacceptabel, kinderen lopen gigantische risico's. Grote steden moeten echt meer ondersteuning krijgen en ik doe een klemmend beroep op het kabinet: kom alsjeblieft in actie en help gemeentes om kinderen te beschermen tegen infectieziektes."