ANP Een 22-wekenprik voor een zwangere vrouw tegen kinkhoest

NOS Nieuws • vandaag, 18:11 Vijfde baby overleden aan besmettelijke ziekte kinkhoest

Opnieuw is een baby overleden aan kinkhoest. Volgens het RIVM is het jongetje of meisje de vijfde baby die dit jaar is overleden aan de ziekte. Gemiddeld overlijden er in Nederland een tot twee baby's per jaar aan kinkhoest.

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby's. Hoesten kan tot een gebrek aan zuurstof leiden, waardoor hersenbeschadiging optreedt.

Tegen kinkhoest kunnen jonge baby's al worden gevaccineerd. Voor de geboorte kunnen ze ook al een effectievere bescherming krijgen als de moeder na 22 weken zwangerschap een gratis prik haalt bij het consultatiebureau.

Nog veel meldingen

In de afgelopen twee weken kreeg het RIVM 1200 meldingen binnen over de ziekte. Dat blijft een hoog aantal vergeleken met de afgelopen jaren, maar er lijkt wel een dalende lijn in te zitten. Er waren dit jaar ook periodes waarin het aantal besmettingen ongeveer de helft hoger lag.

NOS

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen dertien besmettelijke ziektes die ernstig kunnen verlopen en zelfs tot de dood kunnen leiden. Inenten wordt wel aangeraden om groepsimmuniteit te waarborgen. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen, zegt het RIVM.

Vaccinatiegraad

GGD's en het RIVM zien dat het overgrote deel van de kinderen een prik krijgt, maar maken zich wel zorgen. Sinds 2015 daalt het percentage kinderen dat de basisvaccinaties tegen infectieziekten heeft.

Vorig jaar juni daalde de landelijke vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep, baby's en peuters tot 2 jaar, voor het eerst in decennia tot onder de 90 procent.

Mazelen

Het aantal gevallen van mazelen is opgelopen tot 105. Dat betekent dat er in de afgelopen maanden 25 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, met name in en rond Den Haag. Volgens het RIVM is de kans groot dat in de komende weken meer mensen mazelen krijgen, maar is er geen sprake van een uitbraak.

NOS op 3 maakte eerder deze explainer over besmettelijke ziektes en vaccinatie: