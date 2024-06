ANP Een jongen in Eindhoven wordt gevaccineerd (foto uit maart 2024)

NOS Nieuws • vandaag, 15:44 Aantal meldingen mazelen nu boven 100, nieuwe gevallen vooral in Den Haag

Het aantal meldingen van mazelen in Nederland is gestegen tot meer dan honderd. Volgens het RIVM zijn in juni tot nu toe achttien nieuwe gevallen gemeld. Het totaal sinds begin dit jaar staat op 105.

De meeste nieuwe meldingen kwamen uit de regio Den Haag. De plaatselijke GGD zei vorige week al dat daar tien besmettingen zijn gemeld, allemaal bij kinderen.

Het RIVM, dat alle meldingen bijhoudt, zegt dat geen sprake is van een uitbraak. Het aantal meldingen overstijgt wel al het totaal van 2019, de meest recente piek. De laatste grote uitbraak was in 2013 en 2014, met bijna 3000 gevallen.

Mazelen is een van de besmettelijkste ziekten die er bestaan. Symptomen zijn onder meer koorts, hoesten en ontstoken ogen. Na een aantal dagen krijgt een patiënt rode vlekjes; eerst achter de oren en later op het hele lichaam.

Vaccinatiegraad

Veel mensen in Nederland zijn gevaccineerd tegen mazelen, maar de vaccinatiegraad van BMR (bof, mazelen, rode hond) vertoont al jaren een dalende lijn. Het RIVM zei vorige week dat de vaccinatiegraad onder jonge kinderen vorig jaar niet verder is gedaald "en misschien zelfs iets hoger is geworden".

Bij kinderen van boven de 9 is de vaccinatiegraad wel verder gezakt, tot onder de 80 procent. Het streefcijfer is 95 procent.

NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over de opkomst van mazelen, kinkhoest en andere ziektes:

13:11 De comeback van levensgevaarlijke ziektes