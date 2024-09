Vanavond op tv: Nederland bood Venezolaanse oppositieleider onderdak • Het tijdperk van reality-tv • Wat stelt Hamas militair nog voor?

Reuters Edmundo González tijdens de verkiezingen in juli

Nederland bood Venezolaanse opposisitieleider onderdak

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Minister Caspar Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat González daar zelf om had gevraagd. Hij was bang dat hij zou worden opgepakt. De oppositieleider was sinds de presidentsverkiezingen van eind juli niet meer in het openbaar gezien. Afgelopen dinsdag werd in Venezuela een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en vanochtend werd bekend dat González Venezuela heeft verlaten. Hij heeft politiek asiel gekregen in Spanje.

Big Brother luidde 25 jaar geleden het tijdperk in van reality-tv

Gemiddeld keken er dagelijks 1,5 miljoen mensen naar: het eerste seizoen van Big Brother, deze maand 25 jaar geleden. Het was het startschot van een nieuw genre: reality-tv. En dat leverde veel, héél veel ophef en discussie op. Nieuwsuur neemt deze week reality-tv onder de loep in een serie van drie afleveringen waarin we praten met makers en oud-deelnemers. Vanavond keren we eerst terug naar 1999.

Wat stelt Hamas militair nog voor?

Inmiddels is het elf maanden geleden dat terreurorganisatie Hamas toesloeg in Israël. Het gevolg is bekend: een grootscheepse invasie door het Israëlische leger. Voorlopig is er geen zicht op een staakt-het-vuren. Gaza ligt inmiddels in puin, aanvoerroutes zitten dicht en steeds meer Hamaskopstukken zijn dood. Wat is er - na bijna een jaar oorlog - nog over van Hamas?

