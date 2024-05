Vanavond op tv: Burgerinitiatieven energietransitie • Donald Trump schuldig • Ophef stichting prinses Laurentien

Burgerinitiatieven voor energietransitie

Donald Trump schuldig bevonden

Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Een twaalfkoppige jury oordeelde na bijna twee dagen beraad dat hij schuldig is aan het vervalsen van documenten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Direct na de uitspraak van de jury reageerde Trump buiten de rechtbank. In een korte, maar woedende verklaring, noemde hij de beslissing "een schande". Hij zei dat het land "naar de hel gaat". Volgens Trump komt de "echte uitspraak" op 5 november als de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden. Jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama schuift aan in de studio.