NOS Nieuws • vandaag, 19:38 Donald Trump slaat om zich heen in speech na schuldigverklaring

In een ruim half uur durende monoloog heeft Donald Trump gereageerd op zijn veroordeling gisteren in de zwijggeldzaak rond pornoster Stormy Daniels. Geholpen door een spiekbriefje maar vooral vrij associërend richtte hij zijn pijlen op de rechter en de officier van justitie, maar evengoed op president Joe Biden.

"Als ze mij dit kunnen aandoen, kunnen ze dit iedereen aandoen", begon Trump zonder inleiding zijn betoog. In de geregeld onsamenhangende opmerkingen ging hij daarna meteen over in campagneretoriek. Zijn politieke rivaal Joe Biden en de democraten "willen het land vernietigen" en "vliegen zieke mensen het land in, uit gevangenissen en gekkenhuizen".

Een greep uit Trumps betoog:

Trump sprak ruim een halfuur in de Trump Tower in New York, een dag na zijn veroordeling voor het illegaal beïnvloeden van de presidentsverkiezingen van 2016. De jury achtte bewezen dat hij zakelijke gegevens vervalst had om een zwijggeldbetaling aan Stormy Daniels te verbergen.

Trump werd daarmee als eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak.

Oneerlijk behandeld

In zijn speech opende Trump ook de aanval op rechter Juan Merchan, die hem een "lelijk spreekverbod" had opgelegd. "Ik sta voor in de peilingen voor het presidentschap en ik krijg een spreekverbod opgelegd door een man die geen twee zinnen achter elkaar kan zetten", zei hij, verwijzend naar Merchan.

Ook officier van justitie Bragg kreeg de volle laag. Hij noemde Bragg corrupt en zei dat die zich beter kon concentreren op de "ongebreidelde" misdaad in New York. Hij haalde een recente aanval met een machete in een McDonald's aan als bewijs.

Zijn proces was "erg oneerlijk" verlopen voegde Trump toe, terwijl hij meermaals heen en weer laveerde tussen het proces in New York en andere opmerkingen over de volgens hem deplorabele staat van de VS in het algemeen en New York in het bijzonder.

Cohen zwartgemaakt

Volgens hem was zijn juridische team oneerlijk behandeld door de rechter. "We wilden de locatie veranderen, maar dat werd geweigerd. We wilden een andere jury, maar dat werd geweigerd", zei hij. Ook zei hij dat hij graag wilde getuigen, maar dat zijn advocaten hem dat hadden afgeraden.

"Zodra je getuigt zullen ze je op iets betrappen dat je een beetje verkeerd hebt gezegd, en dan zullen ze je oppakken voor meineed. Maar dat kon me niet schelen, ik wilde het wel", zei hij.

Trump maakt ook van de gelegenheid gebruik om zijn voormalige advocaat Michael Cohen zwart te maken, die hij een "sleaze bag" noemde, een viezerik. Overigens deed hij dat vanwege het zwijgbevel van de rechter zonder zijn oud-advocaat bij naam te noemen. Cohen, die tegen hem getuigde was volgens Trump niet zijn "fixer", zei Trump. "Hij kwam in de problemen omdat hij externe deals sloot en hij iets te maken had met taxi's waarmee hij geld leende", distantieerde Trump zich verder van Cohen.

Boete of taakstraf

In het praatje, dat tegen het einde steeds meer de vorm van een campagnespeech kreeg, probeerde Trump ook een positieve draai te geven aan de gevolgen van de verloren rechtszaak. Hij zei dat in een "recordperiode" 39 miljoen dollar was opgehaald voor zijn presidentscampagne en verwees ook meermaals naar een poll in de Daily Mail. Daarin zou hij zijn gestegen in de prognoses voor het presidentschap.

"Het publiek begrijpt wat er aan de hand is", zei hij. En alle rechtszaken, zo herhaalde hij het bekende riedeltje, worden aangestuurd door het Witte Huis. "De enige manier waarop ze de verkiezingen kunnen winnen, is in de rechtbank, niet in de stembus", zei hij.

Trump zei in beroep te gaan tegen vonnis. Dat zal hij moeten doen nadat hij zijn straf te horen heeft gekregen, op 11 juli. Het is mogelijk dat hij tot een korte gevangenisstraf wordt veroordeeld, maar hij kan ook een boete of een taakstraf krijgen.

