NOS Nieuws • vandaag, 15:05 Kabinet: pas door met 'methode-Laurentien' na aanpassingen

Demissionair staatssecretaris De Vries wil in de toeslagenaffaire doorgaan met de methode van de Stichting Gelijkwaardig Herstel, maar voordat het zover is moeten eerst nog dingen worden verbeterd. Recent kwam naar buiten dat op Financiën veel zorgen zijn over de kosten van het systeem.

Volgens de werkwijze van de stichting, die bedacht is door prinses Laurentien, kunnen de ouders hun verhaal doen en op basis daarvan worden standaardbedragen uitgekeerd. Het ministerie van Financiën heeft eerder groen licht gegeven voor een 'pilot' met dit systeem.

Inmiddels is de methode bij 300 gedupeerden uitgeprobeerd en heeft Financiën de pilot geëvalueerd. Na de vergadering van het kabinet zei De Vries dat ze waardering heeft voor de aanpak van de stichting en ze wil ook een succes maken van deze route, maar dan met een aantal waarborgen. Ze wil ook dat de tijd tussen het einde van de pilot en het vervolg zo kort mogelijk is.

3 miljard euro extra nodig

De demissionaire staatssecretaris van Financiën wil nieuwe afspraken met de stichting maken. Uit de evaluatie komt naar voren dat als alle ouders zich melden voor de alternatieve route van de stichting mogelijk meer dan 3 miljard euro extra nodig is. Hoeveel ouders inderdaad voor deze weg kiezen, is onduidelijk.

De Vries daarover: "Als wij geld uitgeven, moeten we dat goed kunnen uitleggen aan de ouders, maar ook aan de ouders die een andere route volgen, en aan de samenleving. Er zijn een aantal dingen uit de evaluatie gekomen die ik niet zo goed kan uitleggen aan de rest van de wereld."

Als voorbeeld noemde ze dat soms ook schade is vergoed die is ontstaan voor de toeslagenaffaire. "En ook lijkt er sprake van stapeling van gelijksoortige schadeposten."

Nieuw kabinet moet er nog eens naar kijken

Volgens de staatssecretaris wil het kabinet vooral recht doen aan de ouders en zorgen voor financieel en emotioneel herstel. "Geld is nooit het leidende principe geweest, maar het is natuurlijk wel heel veel geld." De Vries zei ook dat de methode dan daarna nog eens door het (nieuwe) kabinet moet worden goedgekeurd.

Nadat er enige discussie was ontstaan over de werkwijze van de stichting zei prinses Laurentien gisteren in een videoboodschap dat de ontstane ophef vervelend is. "Het raakt ons, het raakt mij en het raakt ook iets fundamenteels, het polariseren, elkaar napraten zonder feiten en het uit het oog verliezen van de mens om wie het gaat."

In de video verdedigde zij de methode van haar stichting: "Alles wat we doen, doen we vanuit uitlegbaarheid. Misschien zijn we wel niet langer gewend om een proces in te richten vanuit de mens om wie het gaat, vanuit vertrouwen en daar ook niet vanaf te wijken".

De Vries zei vandaag dat uit de video blijkt dat de prinses heel betrokken is. "Ik voel dat ook, om te kijken hoe we dit kunnen oplossen en ouders recht kunnen doen zodat ze ook weer verder kunnen met hun leven."

