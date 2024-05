Herstel toeslagenaffaire dreigt ongekende strop te worden: nog 5 miljard extra

De NOS sprak met een ambtenaar van de Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst. Die vertelt op anonieme basis dat er op de werkvloer bij de fiscus veel onvrede is dat ouders weinig hoeven te bewijzen via de methode Laurentien. Ook ouders bij wie de fiscus alleen gedreigd heeft toeslagen terug te vorderen, maar dat nooit heeft gedaan, krijgen compensatie. "Onevenredig", vindt de ambtenaar wat er via de methode Laurentien wordt uitgekeerd.

Ook gedupeerden die snel gecompenseerd zijn en daar aanvankelijk tevreden mee waren, melden zich volgens de ambtenaar nu bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel omdat daar meer geld te krijgen is. "We zien een aanzuigende werking".

Volgens de ambtenaar is de gang van zaken nog maar moeilijk uit te leggen aan de belastingbetaler en andere mensen die het slecht hebben. De ambtenaar ziet dat de uitgekeerde bedragen via de methode van de stichting wel een ton hoger kunnen zijn dan via de gewone route en bij de UHT hadden ze zelf al het idee ruimhartig te compenseren. "Het grootste risico is wat ons betreft toch wel de mogelijkheid van zo'n grote overcompensatie dat het eigenlijk niet meer uit te leggen is."