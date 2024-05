Stichting Laurentien en ministerie overhoop over toeslagenaffaire, morgen besluit kabinet

Het ministerie van Financiën wil meer controle over bedragen die worden uitgekeerd aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. De bedragen die de Stichting Gelijkwaardig Herstel uitkeert moeten navolgbaar zijn en uit te leggen aan andere ouders en de belastingbetaler, zeggen bronnen tegen de NOS. De stichting en het ministerie liggen overhoop over de toekomst van de schadeafhandeling.

6,6 miljard euro duurder

De ouders zijn enthousiast en voelen zich gehoord. Oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is voorzitter van de raad van toezicht van de stichting: "Het is een traject van en voor ouders, met veel vrijwilligers, samen werkend aan herstel. Het levert iets op wat de overheid zo niet af kan."

Maar binnen het ministerie zijn er zorgen, want de methode keert gemiddeld ongeveer 100.000 euro meer uit dan een door de overheid zelf opgezette route. Terwijl ouders minder bewijzen hoeven aan te leveren. Op het ministerie wordt berekend dat als de pilot wordt omgezet in beleid, de methode 6,6 miljard euro extra zou gaan kosten.

'Uit de lucht gegrepen'

Ministerraad

De ministerraad heeft morgen een afweging te maken. Er is namelijk al een herstelroute van de overheid. Daar werken honderden mensen en er is al ruim 8 miljard euro in gestoken.

Bij bronnen is dus te horen dat het demissionaire kabinet in ieder geval meer controle wil over het werk van de stichting van prinses Laurentien. Of de stichting überhaupt nog toekomst heeft, dat zal aan een nieuw kabinet zijn.