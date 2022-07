Van der Wal: 'De woest aantrekkelijke opkoopregeling betaalt 100 procent'

In totaal zijn de provincies in gesprek met slechts 79 bedrijven. In 3 provincies ligt het proces volledig stil, terwijl Limburg nog met 40 bedrijven praat over vrijwillige verkoop.

Maatwerk

De termijn van de MGA-regeling loopt op 4 september af. Maar of er op dat moment ook getekende overeenkomsten zullen liggen, is nu de vraag. Gedeputeerde Gabriëls: "We hebben een grote opdracht, we hebben vrijwillige melders - boeren met een piekbelasting in de omgeving van een belangrijk natuurgebied - die willen stoppen. Er is geld en we kunnen een slag slaan. Zorg er dan als overheden ook voor dat dat lukt", aldus Gabriëls.