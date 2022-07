Kabinet wil stikstofprobleem aanpakken door honderden miljoenen naar voren te schuiven

Het kabinet gaat 'versneld' honderden miljoenen euro's uittrekken waarmee boeren uitgekocht kunnen worden zodat andere boeren en bedrijven op een legale manier kunnen doorgaan. Minister Van der Wal schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet geld naar voren heeft gehaald.

De zogeheten PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) maakte in 2019 de bedrijven in een klap illegaal. Sindsdien hebben veel ondernemers een vergunning nodig voor hun bedrijf, terwijl tot die tijd een melding volstond. Het Rijk beloofde het probleem op te lossen en de illegaal geworden ondernemingen voorlopig te gedogen.

Provincies vroegen zich al af waar het geld bleef, nadat zij van het kabinet de opdracht hadden gekregen om mee te helpen voor 2030 een forse stikstofafname te realiseren. In april moesten ze halsoverkop berekenen hoeveel geld er op korte termijn nodig is om boeren uit te kopen en om te verduurzamen. Daarop bleef het geld uit en vreesden bestuurders vertraging.

'Zetje in rug'

Het geld in het transitiefonds (25 miljard) dat voor een deel ook naar de stikstofreductie gaat is pas in 2025 beschikbaar. Van der Wal hoorde van verschillende kanten dat 2023 en 2024 geen "verloren jaren mochten zijn". Daarom keek het kabinet naar manieren om geld naar voren te halen. Volgens Van der Wal is het geld dat nu vrijkomt "niet niets". Ze hoopt dat de gebiedsprocessen die van start moeten gaan hiermee een "zetje in de rug krijgen".