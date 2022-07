Rutte spreekt boeren over stikstofbeleid: 'Onzekerheid niet met één gesprek weg'

Premier Rutte heeft vandaag een eerste gesprek gehad met bezorgde boeren over de stikstofproblemen. De komende weken volgen er meer. Hij wil vooral luisteren naar de zorgen die boeren hebben over de toekomst van hun bedrijf.

Rutte was vanochtend op bezoek op een groot melkveebedrijf in Leusden, in de Gelderse Vallei. Daar waren meerdere boeren uit de omgeving aanwezig. Er hing een Nederlandse vlag op zijn kop om te laten zien dat zij zeer kritisch zijn over het stikstofbeleid.