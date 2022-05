'Weinig ruimte voor extra vluchten bij andere vliegvelden dan Schiphol'

En dan de zomer. Daar ziet Thomassen niet veel ruimte meer. Eindhoven heeft geen slots over, Rotterdam nog 1000 en Schiphol 9500. "Het kan zijn dat er meer vluchten naar Rotterdam overgeheveld worden", zegt hij. "Maar de luchthaven gaat over de eigen capaciteit dus Schiphol heeft daar niets over te zeggen."

De coronamaatregelen zijn opgeheven en bijna direct is het aantal vluchten weer op het niveau van 2019. Toen vertrokken er bijna 500.000 vluchten van Schiphol. Eindhoven en Rotterdam volgen - op afstand - met zo'n 40.000 en ruim 18.000 vluchten per jaar.

We redden het, maar het is krap. We moeten niet heel veel zieken tegelijk krijgen.

"Er zit weinig bewegingsruimte in", zegt luchtvaartexpert Joris Melkert. "Het is een ingewikkeld spel. Zo genereert de ene luchthaven meer overlast dan de andere, maar heeft iedereen ook wensen en historische rechten. Daarnaast moet je een slot ook gebruiken als je het hebt. Als je het niet - of voor maar tachtig procent - gebruikt, wordt het aan een ander gegeven. Er kan dus niet zomaar een vlucht van de ene naar de andere luchthaven verplaatst worden."

Om die reden temperen ze in Eindhoven de verwachtingen. "We hebben een maximaal aantal vliegbewegingen volgens de vergunning", zegt Judith de Rooy, woordvoerder Eindhoven Airport. "Als er een verzoek zou komen is het überhaupt van heel veel factoren afhankelijk of we dat kunnen doen. Dat hangt af van de dag en het tijdstip, welke bestemming, of er veel bagage is. Maar ook hoeveel medewerkers we voor die dag hebben."

Want het personeelstekort blijft het grote probleem, ook als Schiphol vluchten wil laten uitwijken. "Ook wij kunnen extra mensen gebruiken", zegt De Rooy. "Voor de security, maar ook de afhandeling. We redden het, maar het is krap. We moeten niet heel veel zieken tegelijk krijgen."

Ook volgens Melkert ligt het probleem vooral bij het tekort aan menskracht. "De echte oplossing is het werven van mensen, daar moet vaart achter gezet worden. Ik verwacht zeker dat het druk wordt, maar er is nog best wel wat tijd om personeel te werven. Je kan beroep doen op vakantiekrachten, er is spreiding van vakanties. Dat zal helpen, maar het gaat zeker druk worden."